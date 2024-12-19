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Власник розробника S.T.A.L.K.E.R. Кріппа заявив, що не має спільних проєктів з колишнім власником космічної компанії Firefly Поляковим

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Власник розробника S.T.A.L.K.E.R. 2 та кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа та колишній власник космічної компанії Firefly Максим Поляков вдвох вийшли з усіх спільних проєктів. Про це в інтерв’ю Forbes розповів Кріппа. 

Ключові факти 

  • Разом Максим Кріппа та Максим Поляков інвестували в розробку ігор, гемблінг, маркетингові, аналітичні та технологічні платформи. «Ми обидва швидко думаємо, а ще швидше діємо. Наші опоненти нас навіть називали Double Max Power», – описує партнерство Кріппа.  
  • «Ми з Максом добре доповнювали один одного, але у певний момент вирішили: щоб зберегти дружбу, нам треба закінчити спільні справи», – пояснює вихід зі спільних проєктів Кріппа. За його словами, зараз їх з Поляковим пов’язують лише дружні стосунки. 
  • Серед спільних з Поляковим проєктів були інвестиції в онлайн-казино GGS, каже Кріппа. У цьому проєкті в Кріппи та Полякова стався конфлікт з Сергієм Токарєвим і Рустамом Гільфановим через порушення умов розподілення активів у листопаді 2013 року та різні погляди на ведення бізнесу, додає власник GSC Game World
  • «У нас була фінальна «угода про розлучення». На нашу з Максимом думку, вони її порушили», – каже Кріппа. Він додає, що через порушення умов угоди подав до суду на Токарєва і Гільфанова, та припинив з ними спілкування у 2013 році.  

Контекст  

Макс Кріппа – у минулому діловий партнер колишнього власника американської ракетної компанії Firefly Макса Полякова. За даними матеріалів давньої судової справи, у 2012-му підприємці мали спільний бізнес у сфері гемблінгу.  

Український підприємець Макс Поляков був головним інвестором та акціонером космічної компанії Firefly Aerospace до лютого 2022-го. З 2017 року Поляков інвестував у Firefly близько $210 млн. У травні 2021-го компанія залучила перші $75 млн зовнішніх інвестицій.

29 грудня 2021 року Комітет з іноземних інвестицій США почав вимагати, щоб Поляков продав 50% акцій компанії. Вони належали йому та його інвестфонду Noosphere Ventures. Фонд залучив інвестбанкірів для пошуку покупця. 24 лютого 2022-го частку Noosphere викупила американська AE Industrial Partners. Сторони не розголошували деталі угоди. 

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