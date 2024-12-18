Штат GSC Game World зріс у сім разів під час роботи над S.T.A.L.K.E.R. 2

Штат українського розробника відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2 компанії GSC Game World виріс у сім разів з 2020 року – до 470 людей. Про це в інтервʼю Forbes розповів власник студії Максим Кріппа.

Деталі

У 2020 році команда розробника S.T.A.L.K.E.R. 2 складалася із 65 людей, каже Кріппа. «За ці кілька років ми неймовірно виросли – у сім разів під час ковіду і війни», – додає він.

Над розробкою гри працювало близько 470 людей. За словами Кріппи, в українському офісі компанії працює майже 270 людей, ще близько 200 з них – у різних країнах світу.

Операційними та організаційними процесами S.T.A.L.K.E.R. 2 займалися СЕО GSC Game World Євген Григорович і головна продюсерка Марія Григорович, додає власник GSC Game World.

Контекст

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 відбувся 20 листопада о 18:00. Випуск гри переносили шість разів, але команда студії прагнула виправдати очікування фанатів. «Ми стоїмо на плечах легенд, які створили перший S.T.A.L.K.E.R. Нам не вибачать, якщо ми зробимо його менш ніж великим», – заявив проєктний менеджер GSC Game World Максим Ткаченко у фільмі про створення гри.

GSC Game World – відома українська компанія, заснована в Києві у 1995 році. Вона здобула міжнародну популярність завдяки серіям S.T.A.L.K.E.R. та «Козаки».

Довгоочікуваний шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World очолив рейтинг найпопулярніших платних ігор у Steam, свідчать дані платформи. Гра вийшла 20 листопада о 18:00, а її вартість у Steam варіюється від 1400 до 2550 грн залежно від версії.

Реліз викликав неабиякий ажіотаж: провайдери «Тенет» і «Тріолан» повідомили про зниження швидкості домашнього інтернету в кількох містах України через масове скачування гри, яке перевантажило їхні мережі.