Власники Enzym Group і Kormotech створили міжнародну наглядову раду для глобальної експансії бізнесу

Українська родина підприємців Вовк – власники біотехнологічної компанії Enzym Group та виробника кормів для тварин Kormotech – оголосила про створення міжнародної наглядової ради. До її складу увійшли п’ять незалежних експертів та чотири представники родини, які супроводжуватимуть експансію компаній на ринки Азії, ЄС, США та Африки. Про це йдеться у пресрелізі Enzym Group.

Деталі

Рада створена для нагляду за трансформацією бізнесів Enzym Group і Kormotech, що включає вихід на нові ринки, запуск інноваційних продуктів, розширення виробництва та розвиток R&D.

Міжнародний борд працює від початку 2024 року. Рада обʼєднала п’ятьох незалежних експертів, які не виконують операційних ролей в обох компаніях, а діють як стратегічні радники, а також чотирьох представників від родини Вовк.

До складу ради увійшли:

Пітер Терман (Фінляндія), голова ради, заступник голови Hartwall Capital, експерт із сімейного бізнесу та корпоративного управління. Доктор Штеффен Ернст (Данія), спеціаліст із біотехнологій, який керував R&D у Novozymes та заснував GreenSage Innovations. Пітер Ернстінг (Нідерланди), екс-керівник глобальних ланцюгів постачання Carlsberg, з досвідом у Unilever та Accell Group. Елісон Поттс (США), експертка з маркетингу та продажів із 35-річним досвідом у Nestlé, Kraft і Diageo. Наталія Попович (Україна-Данія), засновниця One Philosophy, лідерка у сфері стратегічних комунікацій та кризостійкості.

Від родини Вовк до ради увійшли: Олена Вовк (співвласниця Enzym Group і Kormotech), Ростислав Вовк (CEO Kormotech), Юліана Вовк (керівниця стратегічних ініціатив Kormotech), Андрій Цегелик (CEO Enzym Group).

Контекст

Enzym Group – це сімейна біотех-компанія з виробництва харчових, кормових, алкогольних та хлібопекарських рішень, зокрема дріжджових інгредієнтів. Компанія експортує свою продукцію до 23 країн.

У 1994 році її заснував Орест Вовк, а пізніше його справу продовжили діти – Олена та Ростислав. У компанію входять два європейські заводи потужністю до 60 000 т продукції на рік та один R&D-центр.

За 2024 рік виторг ПрАТ «Компанія «Ензим» перевищив 1,9 млрд грн, свідчать дані YouControl.

Kormotech з 2003 року виробляє харчування для котів і собак під брендами Optimeal, Club 4 Paws, «Гав!», «Мяу!». Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС.

Асортимент налічує понад 650 позицій. Kormotech реалізує у 50 країнах світу продукцію брендів і власних торгових марок партнерів.