Склад видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат» повністю знищений внаслідок російської атаки на Київ 4 липня . Загальні збитки разом із простоєм і переїздом у нове приміщення становлять не більш ніж $100 000, розповів власник «Нашого Формату» Владислав Кириченко у коментарі Forbes Ukraine.

Деталі

У результаті атаки Росії на Київ 4 липня вибуховою хвилею та уламками було зруйновано фасад будівлі, в якій розташовувався склад «Нашого Формату». Пожежу швидко локалізували, але вигорів складський офіс, написав Кириченко 9 липня.

Книжок майже не втратили, адже вони були у коробках на палетах, пояснює Кириченко Forbes. «Якісь 5% книг підмокли, а таких, щоб згоріли, практично немає», – зазначає він. Щоб захистити книги від подальших промокань, співробітники «Нашого Формату» накрили їх плівкою.

Зараз «Наш Формат» переїжджає на новий склад – приміщення вже знайшли, додає Кириченко. «Думав, це розтягнеться на довший час», – розповідає він. За два-три тижні планують відновити роботу. Для цього необхідно перевезти близько 300 000 –350 000 книг, які зберігалися на складі, каже Кириченко. Це книги як «Нашого формату», так і інших видавництв, які продавалися через однойменний інтернет-магазин.

З урахуванням простою та витрат на переїзд збитки «Нашого Формату» складають до $100 000, каже Кириченко. «Це точно не $10–30 000, але й явно не більше $100 000», – рахує він.

Пошкоджений склад видавництва й інтернет-магазину «Наш Формат» у Києві внаслідок російської атаки 4 липня Фото «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat Пошкоджений склад видавництва й інтернет-магазину «Наш Формат» у Києві внаслідок російської атаки 4 липня. Фото «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat Пошкоджений склад видавництва й інтернет-магазину «Наш Формат» у Києві внаслідок російської атаки 4 липня. Фото «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat Пошкоджений склад видавництва й інтернет-магазину «Наш Формат» у Києві внаслідок російської атаки 4 липня. Фото «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat Пошкоджений склад видавництва й інтернет-магазину «Наш Формат» у Києві внаслідок російської атаки 4 липня. Фото «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat Попередній слайд Наступний слайд

Інтернет-магазин «Наш Формат» продовжує працювати. На своїй сторінці в Facebook Кириченко закликав підтримати книгарню, зробивши замовлення на сайті. «Замовлення приймаються, але треба почекати, – додає він. – Перевіримо нашу аудиторію на лояльність».

Напередодні, 8 липня, «Наш Формат» зробив останні відвантаження до переїзду, зазначає Кириченко. «Ми відвантажили на колінці все, що могли – десь третину від того, що мали», – каже він.

Контекст

У ніч із 3 на 4 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ із використанням ударних дронів і балістичних ракет. Унаслідок атаки у столиці загинули двоє людей, 26 постраждали. У шести районах міста сталися пожежі та руйнування. Зокрема, втратила склад мережа електроніки «Кібернетики» – співвласник компанії оцінив сукупні збитки в 35 млн грн.

Тієї ночі постраждав також склад видавництва й інтернет-магазину «Наш Формат». Однойменне видавництво засноване Владиславом Кириченком у 2006 році та входить до десятки найбільших в Україні. Виторг компанії у 2024-му склав понад 172,15 млн грн, у І кварталі 2025-го – понад 45 млн грн доходу, за даними YouControl.

«Наш Формат» спеціалізується на видавництві української нонфікшн-літератури. Серед книг із найбільшими накладами, які друкувалися у 2023–2024 роках, – «Вірші з бійниці» Максима «Далі» Кривцова, «УПА. Історія нескорених» Володимира Вʼятровича, Руслана Забілого, Ігоря Деревʼяного та Петра Содоля, а також «Я змішаю твою кров із вугіллям. Зрозуміти український Схід» Олександра Михеда.

Головний канал продажу видавництва – однойменний інтернет-магазин «Наш Формат», розповідала Forbes Ukraine в лютому 2025-го директорка магазину Юлія Кушакова. Крім власних книг, на сайті «Нашого Формату» продають книги ще близько сотні видавництв. Виторг інтернет-магазину «Наш Формат» у 2024 році становив майже 10,35 млн грн, за даними YouControl.