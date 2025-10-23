Верховна Рада України в четвер, 23 жовтня, ухвалила в цілому законопроєкт, який пропонує створення паркувальних місць для водіїв з дітьми до 3-х років.

Деталі

За відповідний законопроєкт №12437 проголосувало 276 народних депутатів.

Рішення передбачає внесення змін до статті 25 закону про дорожній рух. Власники майданчиків для паркування повинні будуть забезпечувати місця для транспортних засобів, якими перевозять дітей віком до 3-х років.

Кількість спеціальних паркувальних місць має становити щонайменше 5% від загальної кількості, але не менше одного. Такі місця будуть позначені дорожніми знаками або розміткою.

Порядок облаштування, підтвердження права на паркування та встановлення розпізнавальних знаків визначатиме Кабінет міністрів України.

Крім того, закон передбачає, що органи влади можуть сприяти створенню окремих місць для вагітних, людей похилого віку та ветеранів, хоча це не буде їхнім обов’язком.

На машинах також мають бути відповідні розпізнавальні знаки.

Контекст

У країнах, таких як Німеччина, Швеція, Франція та Нідерланди, паркувальні місця для батьків із дітьми є стандартними біля супермаркетів, торговельних центрів, лікарень та інших громадських місць. Зазвичай вони розташовані ближче до входу для зручності.

У Великій Британії подібні місця також є поширеними в комерційних зонах. Вони часто передбачені для дітей до 12 років. У Польщі спеціальні місця для батьків із дітьми та вагітних з’явилися в останні роки, особливо в великих містах, як-от Варшава чи Краків.

У більшості країн ЄС ці місця не регулюються на національному рівні, а є ініціативою місцевих муніципалітетів або приватних компаній (наприклад, торговельних мереж). В Німеччині такі місця часто облаштовують без обов’язкового законодавчого примусу, але за стандартами безпеки та інклюзивності.

Штрафи за неправомірне використання таких місць у Європі варіюються: наприклад, у Німеччині це може бути до 55 євро, у Великій Британії – до 70 фунтів.