Верховна Рада України в четвер, 23 жовтня, ухвалила в цілому законопроєкт, який пропонує створення паркувальних місць для водіїв з дітьми до 3-х років.
Деталі
- За відповідний законопроєкт №12437 проголосувало 276 народних депутатів.
- Рішення передбачає внесення змін до статті 25 закону про дорожній рух. Власники майданчиків для паркування повинні будуть забезпечувати місця для транспортних засобів, якими перевозять дітей віком до 3-х років.
- Кількість спеціальних паркувальних місць має становити щонайменше 5% від загальної кількості, але не менше одного. Такі місця будуть позначені дорожніми знаками або розміткою.
- Порядок облаштування, підтвердження права на паркування та встановлення розпізнавальних знаків визначатиме Кабінет міністрів України.
- Крім того, закон передбачає, що органи влади можуть сприяти створенню окремих місць для вагітних, людей похилого віку та ветеранів, хоча це не буде їхнім обов’язком.
- На машинах також мають бути відповідні розпізнавальні знаки.
Контекст
У країнах, таких як Німеччина, Швеція, Франція та Нідерланди, паркувальні місця для батьків із дітьми є стандартними біля супермаркетів, торговельних центрів, лікарень та інших громадських місць. Зазвичай вони розташовані ближче до входу для зручності.
У Великій Британії подібні місця також є поширеними в комерційних зонах. Вони часто передбачені для дітей до 12 років. У Польщі спеціальні місця для батьків із дітьми та вагітних з’явилися в останні роки, особливо в великих містах, як-от Варшава чи Краків.
У більшості країн ЄС ці місця не регулюються на національному рівні, а є ініціативою місцевих муніципалітетів або приватних компаній (наприклад, торговельних мереж). В Німеччині такі місця часто облаштовують без обов’язкового законодавчого примусу, але за стандартами безпеки та інклюзивності.
Штрафи за неправомірне використання таких місць у Європі варіюються: наприклад, у Німеччині це може бути до 55 євро, у Великій Британії – до 70 фунтів.
