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Росія знищила термінал «Нової пошти» у Словʼянську (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Термінал НП у Словʼянську після влучання російських дронів /пресслужба Нової Пошти

Термінал НП у Словʼянську після влучання російських дронів Фото пресслужба Нової Пошти

В ніч на 2 липня Росія атакувала «Шахедами» Словʼянськ: зруйновано термінал «Нової пошти», працівники не постраждали. Про це повідомила пресслужба компанії. 

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Деталі

  • Сума збитків уточнюється. Наразі відомо про орієнтовно 300 знищених посилок і 5000 вцілілих. На місці працює поліція та ДСНС.
  • «Нова пошта» обіцяє оперативно перебудувати сортування посилок та логістику, але попередила про можливі затримки у відправленнях зі Словʼянська та у місто з усіх регіонів України. Компанія зв’язується з клієнтами для виплати компенсацій.
Росія знищила термінал «Нової пошти» у Словʼянську (фото) /Фото 1

Наслідки атаки Росії на термінал "Нової пошти" в Словʼянську

Росія знищила термінал «Нової пошти» у Словʼянську (фото) /Фото 2

Наслідки атаки Росії на термінал "Нової пошти" в Словʼянську

Росія знищила термінал «Нової пошти» у Словʼянську (фото) /Фото 3

Наслідки атаки Росії на термінал "Нової пошти" в Словʼянську

Росія знищила термінал «Нової пошти» у Словʼянську (фото) /Фото 4

Наслідки атаки Росії на термінал "Нової пошти" в Словʼянську

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Контекст

Ворог систематично бʼє по цивільній інфраструктурі України, зокрема, по пофтовим терміналам і відділенням. На кінець 2024 року «Нова пошта» оцінювала загальні збитки від війни у близько 2,8 млрд грн.

30 травня в Ізмаїлі на Одещині через атаку російських «шахедів» було зруйновано депо та відділення «Нової пошти». 18 червня Росія знищила відділення в Запоріжжі.

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