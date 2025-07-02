В ніч на 2 липня Росія атакувала «Шахедами» Словʼянськ: зруйновано термінал «Нової пошти», працівники не постраждали. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Сума збитків уточнюється. Наразі відомо про орієнтовно 300 знищених посилок і 5000 вцілілих. На місці працює поліція та ДСНС.

«Нова пошта» обіцяє оперативно перебудувати сортування посилок та логістику, але попередила про можливі затримки у відправленнях зі Словʼянська та у місто з усіх регіонів України. Компанія зв’язується з клієнтами для виплати компенсацій.

Наслідки атаки Росії на термінал "Нової пошти" в Словʼянську Наслідки атаки Росії на термінал "Нової пошти" в Словʼянську Наслідки атаки Росії на термінал "Нової пошти" в Словʼянську Наслідки атаки Росії на термінал "Нової пошти" в Словʼянську Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Ворог систематично бʼє по цивільній інфраструктурі України, зокрема, по пофтовим терміналам і відділенням. На кінець 2024 року «Нова пошта» оцінювала загальні збитки від війни у близько 2,8 млрд грн.

30 травня в Ізмаїлі на Одещині через атаку російських «шахедів» було зруйновано депо та відділення «Нової пошти». 18 червня Росія знищила відділення в Запоріжжі.