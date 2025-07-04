Внаслідок нічної атаки Росії на Київ пошкоджено залізничну інфраструктуру, що призвело до часткових обмежень руху пасажирських поїздів та затримок до двох годин. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
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Деталі
- Поїзди західного напрямку курсують зміненим маршрутом через Вишневе та Дарницю, а Kyiv City Express працює лише на північному півкільці Святошин – Почайна – Дарниця в обидва боки, із можливими відхиленнями від графіку через суміщення з іншими поїздами.
- Для зменшення незручностей Укрзалізниця задіяла резервні тепловози на дільниці Святошин – Київ-Пасажирський.
- Станом на 07:30 тривають роботи з відновлення колії, частково відновлено електропостачання, і поїзди фастівського напрямку повернулися до звичайного маршруту.
- Поїзди святошинського напрямку поки курсують із резервними тепловозами, а коростенського – через Почайну та Дарницю з додатковою зупинкою на лівому березі для пересадки на Kyiv City Express, який здійснює тактовий рух через Дарницю, Русанівку, Лівобережну, Воскресенку, Почайну, Сирець і Святошин.
- Відправлення поїздів із Києва відбувається із затримками: наприклад, поїзд №705 Київ-Перемишль вирушив із затримкою +1:28, №1/123 Харків-Івано-Франківськ, Ворохта – +4:40, №21/103 Краматорськ, Харків-Львів – +4:36. Укрзалізниця працює над прискоренням руху, щоб скоротити відставання від графіку.
Контекст
Увечері 3 липня та вночі 4 липня російські війська масовано атакували Київ ударними дронами та балістичними ракетами. У шести районах міста зафіксовано займання та руйнування житлових будинків. За попередніми даними, постраждали 19 людей.
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