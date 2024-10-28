Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату – FT

Авторинок Європи, який є третім за обсягом у світі, страждає від слабкого попиту та агресивної китайської конкуренції.

Найбільший у Європі автовиробник – концерн Volkswagen – планує закрити щонайменше три заводи в Німеччині, звільнити десятки тисяч співробітників та урізати зарплати на 10% в рамках реорганізації та зниження витрат. Про це 28 жовтня пише Financial Times з посиланням на заяву представника профспілки.

Деталі

Концерн вже кілька тижнів веде переговори з профспілками щодо своїх планів реорганізації бізнесу.

Ці плани VW можуть призвести до першого закриття німецьких заводів за всю 87-річну історію компанії та спровокувати протистояння з потужними профспілками в Німеччині, де VW має 300 000 співробітників, зазначило видання.

У VW є 10 заводів, які потенційно можуть бути закриті. Найбільший європейський автовиробник попередив, що йому необхідні радикальні заходи через зростаючу конкуренцію збоку Китаю, уповільнення продажів на інших великих ринках і необхідність підготовки до дорогого переходу до електромобілів.

VW коментує «чутки про конфіденційні переговори з профспілкою IG Metall та радою працівників», але заявила, що вони на «вирішальному моменті».

«Найбільша німецька промислова група планує розпочати реорганізацію у Німеччині», – сказала голова ради VW Даніелла Кавалло, виступаючи перед робітниками головного заводу компанії у Вольфсбурзі 28 жовтня. Вона натякнула на майбутні страйки, наголосивши, що у керівників було два дні, щоб змінити свої плани.

Контекст

У 1990-х роках VW та профспілки підписали угоду, яка гарантувала безпеку робочих місць до 2029 року. Однак, як зазначає керівництво VW, зміни на європейському ринку вимагають значного скорочення витрат через падіння попиту.

Головний фінансовий та операційний директор Volkswagen Group, доктор Арно Антліц, у вересні заявив, що компанії залишився лише один або два роки для кардинальної зміни ситуації з її основним брендом, Volkswagen. Ця заява прозвучала після перших повідомлень про можливе закриття заводів у Німеччині.

Акції європейських автоконцернів впали майже на 4% 30 вересня, втративши $10 млрд після попередження від Stellantis, Volkswagen і Aston Martin щодо слабких перспектив прибутку сектору за підсумками року.

Падіння прибутку галузі в 2024 році прогнозується на рівні майже 14%, що означає зворотний ефект порівняно з роками після пандемії, коли перебої в ланцюжку поставок дали змогу автовиробникам підняти ціни.

Volkswagen скоротив річний прогноз вдруге менш ніж за три місяці. Автогігант оголосив про зниження прогнозу операційної рентабельності на 2024 рік до 5,6% з попереднього прогнозу в 7%. Новий прогноз передбачає зниження продажів з 9 млн до 8,1 млн одиниць та скорочення чистого грошового потоку на суму до €2 млрд.