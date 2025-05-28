Волл-стріт робить ставку на те, що найгірше у торговельній війні президента Дональда Трампа позаду. 27 травня новина про послаблення напруги між США та ЄС підняла індекс S&P 500 на 2%. Це – найбільший одноденний приріст із 12 травня, коли скасування тарифів між США і Китаєм спричинило ще більший ринковий підйом, пише WSJ .

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У вівторок індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 741 пункт, або 1,8%, Nasdaq Composite підскочив на 2,5%, а дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася до 4,432% на тлі глобального зростання ринку облігацій.

Цей сплеск відбувся після найгіршого тижня для S&P 500 з початку квітня, коли Трамп анонсував нові тарифи. У п’ятницю він погрожував запровадити 50% мито на товари з ЄС і попередив Apple про значні збори на iPhone іноземного виробництва, що призвело до падіння основних індексів більш ніж на 2% за тиждень.

Інвесторів також підбадьорили економічні дані: у травні зросла споживча довіра, за даними Conference Board, а попит на товари тривалого використання в квітні знизився менше, ніж прогнозували економісти.

У найближчі дні звітність оприлюднять кілька компаній із S&P 500, зокрема лідер у сфері штучного інтелекту Nvidia. Інвестори шукатимуть у цих звітах інформацію про вплив торговельних напружень на бізнес.

«Ринок зітхнув із полегшенням, що може ігнорувати останні погрози тарифами. Нам потрібно подолати цю невизначеність, щоб компанії та споживачі могли планувати», – зазначив Ерік Стернер, головний інвестиційний директор Apollon Wealth Management.

Ринки сподіваються, що погрози тарифами – це радше тактика переговорів, ніж ознака нової торгової війни.

Проте деякі інвестори застерігають, що оптимізм може бути передчасним. За даними на п’ятницю, компанії S&P 500 торгуються за 21-кратним співвідношенням до прогнозованих прибутків на наступні 12 місяців, що перевищує середнє десятирічне значення 18,7.

Контекст

Торгівельна політика залишається ключовим фактором ринкових коливань. Хоча інвестори радіють будь-яким ознакам послаблення напруги, мало хто вірить, що торговельні конфлікти повністю зникли.

23 травня Трамп анонсував 50% мита на товари ЄС з 1 червня, заявивши, що переговори зайшли в глухий кут. А вже 26 травня він погодився відтермінувати введення 50-відсоткових мит на товари з ЄС і продовжити торговельні переговори до 9 липня після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн у дописі на платформі X зазначила, що ЄС готовий «швидко і рішуче» просувати переговори. Ця заява частково заспокоїла інвесторів, ринки відреагували зростанням.