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Волл-стріт вірить у завершення торгової війни Трампа – WSJ

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Волл-стріт робить ставку на те, що найгірше у торговельній війні президента Дональда Трампа позаду. 27 травня новина про послаблення напруги між США та ЄС підняла індекс S&P 500 на 2%. Це – найбільший одноденний приріст із 12 травня, коли скасування тарифів між США і Китаєм спричинило ще більший ринковий підйом, пише WSJ.

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Деталі

  • У вівторок індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 741 пункт, або 1,8%, Nasdaq Composite підскочив на 2,5%, а дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася до 4,432% на тлі глобального зростання ринку облігацій.
  • Цей сплеск відбувся після найгіршого тижня для S&P 500 з початку квітня, коли Трамп анонсував нові тарифи. У п’ятницю він погрожував запровадити 50% мито на товари з ЄС і попередив Apple про значні збори на iPhone іноземного виробництва, що призвело до падіння основних індексів більш ніж на 2% за тиждень.
  • Інвесторів також підбадьорили економічні дані: у травні зросла споживча довіра, за даними Conference Board, а попит на товари тривалого використання в квітні знизився менше, ніж прогнозували економісти. 
  • У найближчі дні звітність оприлюднять кілька компаній із S&P 500, зокрема лідер у сфері штучного інтелекту Nvidia. Інвестори шукатимуть у цих звітах інформацію про вплив торговельних напружень на бізнес.
  • «Ринок зітхнув із полегшенням, що може ігнорувати останні погрози тарифами. Нам потрібно подолати цю невизначеність, щоб компанії та споживачі могли планувати», – зазначив Ерік Стернер, головний інвестиційний директор Apollon Wealth Management. 
  • Ринки сподіваються, що погрози тарифами – це радше тактика переговорів, ніж ознака нової торгової війни.
  • Проте деякі інвестори застерігають, що оптимізм може бути передчасним. За даними на п’ятницю, компанії S&P 500 торгуються за 21-кратним співвідношенням до прогнозованих прибутків на наступні 12 місяців, що перевищує середнє десятирічне значення 18,7.

Контекст

Торгівельна політика залишається ключовим фактором ринкових коливань. Хоча інвестори радіють будь-яким ознакам послаблення напруги, мало хто вірить, що торговельні конфлікти повністю зникли. 

23 травня Трамп анонсував 50% мита на товари ЄС з 1 червня, заявивши, що переговори зайшли в глухий кут. А вже 26 травня він погодився відтермінувати введення 50-відсоткових мит на товари з ЄС і продовжити торговельні переговори до 9 липня після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн у дописі на платформі X зазначила, що ЄС готовий «швидко і рішуче» просувати переговори. Ця заява частково заспокоїла інвесторів, ринки відреагували зростанням

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