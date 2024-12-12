Як стати постачальником ЗСУ. Державний оператор тилу зняв серіал-інструкцію для бізнесу

Державний оператор тилу (ДОТ) запустив освітній серіал «Дотичні. Як бізнесу стати постачальником ЗСУ», повідомляє пресслужба 12 грудня. Це перший покроковий гід ринком закупівель для українських підприємців.

Деталі

Переглянути серіал можна на платформі Дія.Освіта, невдовзі він вийде на порталі Дія.Бізнес. Він складається з девʼяти серій, що охоплюють усі аспекти співпраці бізнесу із ЗСУ.

Ключові теми курсу: як працює система оборонних закупівель в Україні; які вимоги висуваються до постачальників; як правильно підготувати документи; як працювати з Prozorro; як контролюється якість постачання для ЗСУ.

Інструкції надають десять експертів ДОТ, Prozorro, Міноборони та Мінекономіки.

Контекст

З 1 грудня 2023 року в Україні працює нова система закупівель для Збройних сил України, розроблена за принципами НАТО. Вона складається з двох рівнів. На першому рівні – Департамент політики закупівель Міноборони, на другому – два новостворених держпідприємства, які займаються безпосередньо закупівлями: «Агенція закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу») та «Агенція оборонних закупівель».

За 2024 рік до закупівель ЗСУ долучили 45 нових постачальників. Станом на червень військо забезпечували 165 українських компаній, розповідала директорка із закупівель Державного оператора тилу Вікторія Виноградова на Форумі підприємців Forbes.

У вересні ДОТ презентував ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ – DOT-Chain. Вона спрощує і пришвидшує процес оплати за товари. А з 9 грудня ДОТ розробляє в системі модуль, через який Збройні Сили України забезпечуватимуть БПЛА, РЕБ та іншими засобами.