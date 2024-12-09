Українських захисників забезпечуватимуть БПЛА та РЕБ через систему DOT-Chain. Що зміниться

Державний оператор тилу розробляє модуль в системі DOT-Chain, через який Збройні Сили України забезпечуватимуть БПЛА, РЕБ та іншими засобами. Цифровізація дозволить пришвидшити поставки важливих для фронту засобів виконання бойових завдань і зробити його прозорішим, йдеться у пресрелізі ДОТ від 9 грудня.

Деталі

Це рішення ґрунтується на успішному досвіді системи DOT-Chain, яка скоротила цикл постачання продуктів харчування для ЗСУ у чотири рази, зазначається у повідомленні.

В DOT-Chain Defense підрозділи бригади зможуть самостійно обирати необхідні їм засоби, відповідно до наявних в них бюджетів.

Функціонал встановлює пряму взаємодію між виробниками та постачальниками БПЛА, РЕБ/РЕР, НРК та НСК, Державним оператором тилу і кінцевим користувачем – військовими.

З першої половини 2025 року запрацює саме функціонал збору потреби, який відбуватиметься наступним чином: кожен підрозділ бригади формує заявку відповідно до поставлених бойових завдань; відповідно заявок від бригад ДОТ формує замовлення на виробників.

Повноцінне впровадження DOT-Chain Defense дозволить:

Брати участь підрозділам у формуванні заявок. Заявки формуються безпосередньо підрозділами, які використовують засоби. Це підвищує точність та ефективність постачання. Оптимізувати час та ресурси військових. Військові більше не витрачатимуть час на бюрократичну роботу. Система діджиталізує подачу заявок, моніторинг і звітність, дозволяючи зосередитися на виконанні бойових завдань. Швидко постачати критично важливі засоби. Цифровізація скорочує час між формуванням потреби та поставкою, усуваючи бюрократичні затримки. Збільшити прозорість та ефективність виробництва. Виробники отримують чітке розуміння потреб ЗСУ. Це дозволяє оптимізувати виробничі потужності, покращувати якість продукції та пришвидшувати її виготовлення.

Пряма мова

«Завдяки DOT-Сhain з’явиться можливість оперативно постачати дрони туди, де цього потребують військові. І у тих кількостях, які справді необхідні», – зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Контекст

З 1 грудня 2023 року в Україні працює нова система закупівель для Збройних сил України, розроблена за принципами НАТО. Раніше всі повноваження щодо закупівель були зосереджені в Департаменті ресурсного забезпечення Міноборони. Нова система закупівель складається з двох рівнів. На першому рівні – Департамент політики закупівель Міноборони, на другому – два новостворених держпідприємства, які безпосередньо займатимуться закупівлями: «Агенція закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу») та «Агенція оборонних закупівель».

З лютого ДОТ намагався провести тендер на закупівлю їжі для армії за новими правилами. Але, по-перше, на торги не прийшли найбільші торговельні мережі країни, по-друге, старі компанії-постачальники зірвали закупівлі. Зрештою ДОТ уклав прямі тимчасові договори з виробниками продуктів харчування. Детальніше про це – у матеріалі Forbes Ukraine.

У вересні цього року ДОТ презентував ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ, повідомило Міноборони. Система DOT-Chain спрощує і пришвидшує процес оплати за товари. Наразі функціонал поширюється на харчування, у майбутньому систему можуть масштабувати для покриття інших категорій товарів.