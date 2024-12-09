Українських захисників забезпечуватимуть БПЛА та РЕБ через систему DOT-Chain. Що зміниться

Державний оператор тилу розробляє модуль в системі DOT-Chain, через який Збройні Сили України забезпечуватимуть БПЛА, РЕБ та іншими засобами. Цифровізація дозволить пришвидшити поставки важливих для фронту засобів виконання бойових завдань і зробити його прозорішим, йдеться у пресрелізі ДОТ від 9 грудня.
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Деталі
Це рішення ґрунтується на успішному досвіді системи DOT-Chain, яка скоротила цикл постачання продуктів харчування для ЗСУ у чотири рази, зазначається у повідомленні.
В DOT-Chain Defense підрозділи бригади зможуть самостійно обирати необхідні їм засоби, відповідно до наявних в них бюджетів.
Функціонал встановлює пряму взаємодію між виробниками та постачальниками БПЛА, РЕБ/РЕР, НРК та НСК, Державним оператором тилу і кінцевим користувачем – військовими.
З першої половини 2025 року запрацює саме функціонал збору потреби, який відбуватиметься наступним чином: кожен підрозділ бригади формує заявку відповідно до поставлених бойових завдань; відповідно заявок від бригад ДОТ формує замовлення на виробників.
Повноцінне впровадження DOT-Chain Defense дозволить:
- Брати участь підрозділам у формуванні заявок. Заявки формуються безпосередньо підрозділами, які використовують засоби. Це підвищує точність та ефективність постачання.
- Оптимізувати час та ресурси військових. Військові більше не витрачатимуть час на бюрократичну роботу. Система діджиталізує подачу заявок, моніторинг і звітність, дозволяючи зосередитися на виконанні бойових завдань.
- Швидко постачати критично важливі засоби. Цифровізація скорочує час між формуванням потреби та поставкою, усуваючи бюрократичні затримки.
- Збільшити прозорість та ефективність виробництва. Виробники отримують чітке розуміння потреб ЗСУ. Це дозволяє оптимізувати виробничі потужності, покращувати якість продукції та пришвидшувати її виготовлення.
Пряма мова
«Завдяки DOT-Сhain з’явиться можливість оперативно постачати дрони туди, де цього потребують військові. І у тих кількостях, які справді необхідні», – зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.
Контекст
З 1 грудня 2023 року в Україні працює нова система закупівель для Збройних сил України, розроблена за принципами НАТО. Раніше всі повноваження щодо закупівель були зосереджені в Департаменті ресурсного забезпечення Міноборони. Нова система закупівель складається з двох рівнів. На першому рівні – Департамент політики закупівель Міноборони, на другому – два новостворених держпідприємства, які безпосередньо займатимуться закупівлями: «Агенція закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу») та «Агенція оборонних закупівель».
З лютого ДОТ намагався провести тендер на закупівлю їжі для армії за новими правилами. Але, по-перше, на торги не прийшли найбільші торговельні мережі країни, по-друге, старі компанії-постачальники зірвали закупівлі. Зрештою ДОТ уклав прямі тимчасові договори з виробниками продуктів харчування. Детальніше про це – у матеріалі Forbes Ukraine.
У вересні цього року ДОТ презентував ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ, повідомило Міноборони. Система DOT-Chain спрощує і пришвидшує процес оплати за товари. Наразі функціонал поширюється на харчування, у майбутньому систему можуть масштабувати для покриття інших категорій товарів.
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