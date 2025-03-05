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Японська JICA хоче перебрати фінансування енергетичних та інфраструктурних проєктів в Україні замість USAID

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) вивчить можливість підтримки енергетичних та інфраструктурних проєктів в Україні, які раніше фінансувало USAID. Про це повідомив голова українського офісу JICA Хідекі Мацунага на V українсько-японському форумі, організованому Центром «Нова Європа», пише «Укрінформ».

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Деталі 

  • Підходи JICA та USAID різняться, що ускладнює продовження деяких програм, зокрема у правовій сфері чи підтримці громадянського суспільства, заявив Мацунага. 
  • За його словами, агентство зосередився на прогалинах в енергетиці та інфраструктурі, намагаючись їх закрити в межах наявного бюджету.

Контекст 

Протягом десятиліть США надавали міжнародну допомогу, пояснюючи це необхідністю зміцнення власної безпеки, стабілізації регіонів, підтримки економік і налагодження зв’язків із партнерами. Проте ситуація різко змінилася після рішення президента Дональда Трампа. 20 січня він оголосив про 90-денне заморожування іноземної допомоги, щоб його адміністрація могла переглянути тисячі програм – від гуманітарних до безпекових. Це торкнулося й внутрішніх федеральних грантів і позик у США, хоча 28 січня суд тимчасово призупинив дію цього указу.

Рішення Трампа спричинило хвилю скорочень у програмах, що фінансувалися США по всьому світу. Постраждали проєкти USAID, зокрема в Україні, де під загрозою опинилися ініціативи з розвитку, медичні програми та підтримка малого бізнесу. Організації змушені скорочувати штат і зупиняти діяльність, адже невизначеність щодо фінансування ускладнює планування.

У відповідь на кризу президент України Володимир Зеленський 29 січня виступив із вечірнім зверненням. Він закликав уряд активізувати пошук внутрішніх джерел фінансування та прискорити переговори з європейськими партнерами, щоб зберегти критично важливі програми, які постраждали через зупинку американської підтримки.

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