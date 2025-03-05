Японская JICA хочет взять на себя финансирование энергетических и инфраструктурных проектов в Украине вместо USAID

Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) изучит возможность поддержки энергетических и инфраструктурных проектов в Украине, ранее финансируемых USAID. Об этом сообщил глава украинского офиса JICA Хидеки Мацунага на V украинско-японском форуме, организованном Центром «Новая Европа», пишет «Укринформ» .

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Подходы JICA и USAID отличаются, что затрудняет продолжение некоторых программ, в частности, в правовой сфере или поддержке гражданского общества, заявил Мацунага.

По его словам, агентство сосредоточилось на пробелах в энергетике и инфраструктуре, пытаясь их закрыть в пределах имеющегося бюджета.

Контекст

В течение десятилетий США оказывали международную помощь, объясняя это необходимостью укрепления своей безопасности, стабилизации регионов, поддержки экономик и налаживания связей с партнерами. Однако ситуация резко изменилась после решения президента Дональда Трампа. 20 января он объявил о 90-дневной заморозке иностранной помощи, чтобы его администрация могла пересмотреть тысячи программ – от гуманитарных до безопасности. Это коснулось и внутренних федеральных грантов и ссуд в США, хотя 28 января суд временно приостановил действие этого указа.

Решение Трампа повлекло за собой волну сокращений в программах, финансировавшихся США по всему миру. Пострадали проекты USAID, в частности, в Украине, где под угрозой оказались инициативы по развитию, медицинские программы и поддержка малого бизнеса. Организации вынуждены сокращать штат и останавливать деятельность, ведь неопределенность по финансированию усложняет планирование.

В ответ на кризис президент Украины Владимир Зеленский выступил 29 января с вечерним обращением. Он призвал правительство активизировать поиск внутренних источников финансирования и ускорить переговоры с европейскими партнерами, чтобы сохранить критически важные программы, пострадавшие из-за остановки американской поддержки.