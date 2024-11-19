За час великої війни у Чорнобильській зоні з’явились 125 000 «нових поселенців». Це коштує бюджету 15 млрд грн на рік

За часи повномасштабної війни в Україні з’явилась схема з «поселенням» у Чорнобильській зоні відчуження, після чого «поселенці» через суд отримують щомісячні виплати від держави. Про проблему в інтерв’ю Forbes розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак .

Ключові факти

З 90-х в Україні була норма: якщо людина проживала в Чорнобильській зоні на момент аварії й сім років після неї, то вона має право отримувати доплату до пенсії.

Цю норму скасували 2008 році. До початку вторгнення РФ людей з такими доплатами було близько 10 000, а з бюджету на це витрачали 51,4 млн грн на місяць.

Однак з 2022-го з’явилась неочікувана практика, каже Марчак, – людям, які не мають статусу потерпілого від Чорнобильської катастрофи, не мають статусу ліквідатора, суди почали масово призначати виплату за проживання в зоні радіаційного забруднення.

На сьогодні через судові рішення кількість людей з такими доплатами збільшилась до майже 135 400. «Додаткові виплати від держави становлять уже близько 1,5 млрд грн на місяць, або приблизно 15 млрд грн на рік, – наголосила Марчак. – І прогресія геометрична».

Для вирішення проблеми у проєкті бюджету на 2025 рік додали норму, яка передбачає такі доплати лише людям, які проживали в зоні ЧАЕС з 1986 до 1993 року.

Контекст

Чорнобильські «поселенці» стали величезною проблемою, наголосила Дарина Марчак. Під час кримінальних проваджень правоохоронці встановили, що люди з інших територій спеціально прописуються в населених пунктах, які розташовані в зоні радіаційного забруднення, в непридатних для життя будинках, часто по декілька десятків в одній квартирі, розповіла чиновниця.

Про цю ж проблему в інтерв’ю Forbes розповідала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Це фактично злочинна схема, зазначила депутатка.

До того ж Рахункова палата в аудиті Пенсійного фонду наводить приклади призначення доплати особам, які не проживали й не були зареєстровані в зоні радіоактивного забруднення, додала Підласа.