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За час великої війни у Чорнобильській зоні з’явились 125 000 «нових поселенців». Це коштує бюджету 15 млрд грн на рік

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

1 хв читання

За часи повномасштабної війни в Україні з’явилась схема з «поселенням» у Чорнобильській зоні відчуження, після чого «поселенці» через суд отримують щомісячні виплати від держави. Про проблему в інтерв’ю Forbes розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

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Ключові факти 

  • З 90-х в Україні була норма: якщо людина проживала в Чорнобильській зоні на момент аварії й сім років після неї, то вона має право отримувати доплату до пенсії.  
  • Цю норму скасували 2008 році. До початку вторгнення РФ людей з такими доплатами було близько 10 000, а з бюджету на це витрачали 51,4 млн грн на місяць. 
  • Однак з 2022-го з’явилась неочікувана практика, каже Марчак, – людям, які не мають статусу потерпілого від Чорнобильської катастрофи, не мають статусу ліквідатора, суди почали масово призначати виплату за проживання в зоні радіаційного забруднення. 
  • На сьогодні через судові рішення кількість людей з такими доплатами збільшилась до майже 135 400. «Додаткові виплати від держави становлять уже близько 1,5 млрд грн на місяць, або приблизно 15 млрд грн на рік, – наголосила Марчак. – І прогресія геометрична». 
  • Для вирішення проблеми у проєкті бюджету на 2025 рік додали норму, яка передбачає такі доплати лише людям, які проживали в зоні ЧАЕС з 1986 до 1993 року. 

Контекст 

Чорнобильські «поселенці» стали величезною проблемою, наголосила Дарина Марчак. Під час кримінальних проваджень правоохоронці встановили, що люди з інших територій спеціально прописуються в населених пунктах, які розташовані в зоні радіаційного забруднення, в непридатних для життя будинках, часто по декілька десятків в одній квартирі, розповіла чиновниця. 

Про цю ж проблему в інтерв’ю Forbes розповідала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Це фактично злочинна схема, зазначила депутатка. 

До того ж Рахункова палата в аудиті Пенсійного фонду наводить приклади призначення доплати особам, які не проживали й не були зареєстровані в зоні радіоактивного забруднення, додала Підласа. 

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