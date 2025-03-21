Трамп сподівається на перемир’я «на багатьох ділянках» у війні між РФ та Україною

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання на припинення вогню на «на багатьох ділянках» у війні між Росією та Україною. Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі разом із міністром оборони Пітом Гегсетом 21 березня.

Деталі

Трамп зазначив, що представники США, України та Росії активно працюють над мирними переговорами, зокрема над угодою про припинення бойових дій у конфлікті, який Росія розв’язала проти України.

«Невдовзі ми зможемо досягти повного припинення вогню. Після цього буде укладено контракт і домовленості про розподіл територій та інші питання. Переговори про це тривають прямо зараз», – заявив він.

Відповідаючи на запитання про можливі нові санкції проти Росії через її атаки на українську інфраструктуру, Трамп наголосив, що покладається на успіх угоди про припинення вогню.

Трамп заявив, що Путін стурбований участю США у війні в Україні, але між країнами вже окреслено основи можливої угоди.

«Без США НАТО втрачає свою силу. Я мав дуже хороші розмови, як вам відомо, із президентами Зеленським і Путіним. Путін сам скаже, що без участі США він би не переймався. Але коли в справу втручаються Сполучені Штати, це його турбує. Я поводився з обома лідерами якнайкраще, і, здається, ми вже маємо приблизні контури угоди. Сподіваюся, це так», – сказав Трамп.

Він не розкрив деталей чи суті цієї угоди. Трамп також повторив, що війна забирає життя «тисяч молодих людей» і що за його президентства цього б не сталося.

Він наголосив, що НАТО зараз «сильне і міцне», але союзники мають «ставитися до США справедливо».

Контекст

18 березня Дональд Трамп і Володимир Путін поговорили телефоном понад півтори години. Білий дім повідомив, що лідери погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню.

Однак у ніч на 19 березня Росія атакувала Україну десятками ударних дронів. Постраждали цивільні об’єкти, зокрема лікарня в Сумах і житлові будинки в Бучанському районі Київської області, а також інфраструктура, включно з об’єктами «Укрзалізниці» на Дніпропетровщині.

Президент Зеленський заявив: «Путін фактично проігнорував ідею повного припинення вогню. Світ має відповісти санкціями проти Росії та підтримкою України, щоб зупинити його спроби затягнути війну».

19 березня Зеленський під час розмови з Трампом погодився припинити атаки на російські енергетичні об’єкти.

Питання припинення вогню між Україною та Росією розглядатимуть 23 березня в Саудівській Аравії.