За рік роботи проєкту «Земельний банк» аграрії сплатили 1,19 млрд грн за користування державними сільськогосподарськими землями, повідомило Мінекономіки. Загалом на торги подано 4539 пропозицій, із яких 91% переможців – представники малого та середнього агробізнесу.

Деталі

Через систему «Прозорро.Продажі» у законне користування передано понад 62 000 гектарів державних земель, які раніше перебували в тіні. Упродовж року на торги виставили 73 800 гектарів у 19 областях і уклали 927 угод оренди.

Середня ставка суборенди становить 19 100 грн за гектар на рік з ПДВ, а середня конкуренція на аукціонах – п’ять учасників на лот.

Найвищу ціну за гектар зафіксовано на Львівщині – 54 900 грн, найнижчу – на Закарпатті (5100 грн).

Найбільші надходження отримано від аграріїв Харківської області – 238 млн грн. Загалом 91% переможців торгів – представники малого та середнього бізнесу.

Контекст

Фонд держмайна запустив проєкт «Земельний банк» у 2023 році, визначивши його як один із ключових пріоритетів на 2024 рік. Ініціатива спрямована на надання аграріям доступу до державних сільгоспземель через прозорі онлайн-аукціони в системі «Prozorro.Продажі».

1 жовтня 2024 року відбувся перший аукціон із суборенди сільськогосподарських земель на платформі «Prozorro.Продажі», де лотом стала ділянка площею понад 115 га у Вінницькій області з переможною ставкою оренди понад 3 млн грн.

У травні цього року найбільшу ділянку «Земельного банку» площею 3969 га в Устинівській громаді Кіровоградської області передали в суборенду на 14 років за 78,6 млн грн з ПДВ.

«Земельний банк» здає державну землю в оренду за одними з найвищих цін у Європі. Як він влаштований, читайте тут.