З початку року кількість заблокованих податкових накладних та ризикових підприємств скоротилася вдвічі. Про це розповіла в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух на зустрічі із представниками майже 50 бізнес-асоціацій та громадських організацій.
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Деталі
- Частка заблокованих податкових накладних скоротилася вдвічі – до 0,36%, кількість «ризикових» платників – із 27 000 до 13 000, зазначила Карнаух.
- За її словами, є прогрес щодо запропонованих ДПС змін до постанови № 1165, яка регулює функціонування СМКОР.
- «Мінфін погодив наші пропозиції, які ми передали у квітні. Це дозволить системно зменшувати кількість блокування податкових накладних, спростити процедуру реєстрації, підвищити ефективність автоматизованого моніторингу, мінімізувати адміністративний тиск. Вже оприлюднили цей проєкт документа, щоб мати фідбек від бізнесу», – додала вона.
- Що стосується рішень судів, то позиція ДПС незмінна: є рішення судів, які набрали законної сили, – податкова їх виконує, наголосила Карнаух.
- Вона повідомила, що структурні підрозділи центрального апарату та регіони проведуть аудит усіх процесів адміністрування, які регулюються наказами або базуються виключно на усталеній практиці. Карнаух заявила, що там, де можливо спростити процедури, це слід зробити.
- Очільниця ДПС обіцяє продовжити практику діалогу з бізнесом у регіонах, «бо запит на це чималий».
Контекст
Платформа «Пульс», що збирає відгуки бізнесу про взаємодію з державою, отримала понад 60 000 оцінок, повідомило Мінекономіки у квітні. Серед головних проблем названих підприємцями – високий рівень податкового навантаження, непередбачувані дії держави та регуляторних органів, блокування податкових накладних.
Серед найбільш згадуваних органів: ДПС (2518 оцінок), Мінфін (833), правоохоронні органи (265) та Мінекономіки (125).
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