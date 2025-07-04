З початку року кількість заблокованих податкових накладних та ризикових підприємств скоротилася вдвічі. Про це розповіла в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух на зустрічі із представниками майже 50 бізнес-асоціацій та громадських організацій.