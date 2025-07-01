З початку року Державна податкова служба провела понад 13 200 фактичних перевірок об’єктів з продажу тютюнових виробів, нарахувавши понад 221 млн грн штрафів за порушення законодавства. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
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Деталі
- Податківці за результатами перевірок ініціювали вилучення тютюнової продукції на понад 19,5 млн грн. За незаконну роздрібну торгівлю припинили дію 536 ліцензій.
- Карнаух зазначила, що питання боротьби з тіньовою економікою щодня стає все більш актуальним. Ключовими сферами у цьому напрямку вона назвала: рітейл, електронну комерцію, ресторанний бізнес, фіксований інтернет, виробництво та продаж алкоголю.
- «Окреме питання – скарги гравців ринку на неналежне реагування податківців у регіонах на незаконний продаж цигарок. Вже маю сигнали, що дехто вирішив обійтися відписками. Не помічати проблему не вдасться. Це питання взято під особистий контроль, і відповідальність за бездіяльність понесе кожен, хто дозволяє тіньовій економіці розвиватись на місцях», – заявила Карнаух.
Контекст
Частка нелегального ринку сигарет в Україні у квітні зросла до 16,2% порівняно з 14,1% на початку року, йдеться у дослідженні Kantar Україна «Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні». За оцінками аналітиків, через несплату податків державний бюджет щорічно втрачає 25,2 млрд грн, а обсяг тіньового ринку сигарет перевищує 5 млрд штук.
Дані дослідження свідчать, що 71% обсягу нелегальної торгівлі зосереджено в шести регіонах: Дніпропетровська область (27%), Одеська (13%), Львівська (10%), Харківська (9%), Київ та Київська область (7%) і Хмельницька (6%).
Основними каналами збуту нелегальних сигарет залишаються кіоски та магазини, на які у квітні 2025 року припало 67% продажів такої продукції.
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