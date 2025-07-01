З початку року Державна податкова служба провела понад 13 200 фактичних перевірок об’єктів з продажу тютюнових виробів, нарахувавши понад 221 млн грн штрафів за порушення законодавства. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Деталі

Податківці за результатами перевірок ініціювали вилучення тютюнової продукції на понад 19,5 млн грн. За незаконну роздрібну торгівлю припинили дію 536 ліцензій.

Карнаух зазначила, що питання боротьби з тіньовою економікою щодня стає все більш актуальним. Ключовими сферами у цьому напрямку вона назвала: рітейл, електронну комерцію, ресторанний бізнес, фіксований інтернет, виробництво та продаж алкоголю.

«Окреме питання – скарги гравців ринку на неналежне реагування податківців у регіонах на незаконний продаж цигарок. Вже маю сигнали, що дехто вирішив обійтися відписками. Не помічати проблему не вдасться. Це питання взято під особистий контроль, і відповідальність за бездіяльність понесе кожен, хто дозволяє тіньовій економіці розвиватись на місцях», – заявила Карнаух.

Контекст

Частка нелегального ринку сигарет в Україні у квітні зросла до 16,2% порівняно з 14,1% на початку року, йдеться у дослідженні Kantar Україна «Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні». За оцінками аналітиків, через несплату податків державний бюджет щорічно втрачає 25,2 млрд грн, а обсяг тіньового ринку сигарет перевищує 5 млрд штук.

Дані дослідження свідчать, що 71% обсягу нелегальної торгівлі зосереджено в шести регіонах: Дніпропетровська область (27%), Одеська (13%), Львівська (10%), Харківська (9%), Київ та Київська область (7%) і Хмельницька (6%).

Основними каналами збуту нелегальних сигарет залишаються кіоски та магазини, на які у квітні 2025 року припало 67% продажів такої продукції.