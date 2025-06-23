Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної податкової служби (ДПС) на Лесю Карнаух, йдеться у розпорядженні № 593-р від 18 червня. До цього Карнаух обіймала посаду першого заступника голови ДПС.