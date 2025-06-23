Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної податкової служби (ДПС) на Лесю Карнаух, йдеться у розпорядженні № 593-р від 18 червня. До цього Карнаух обіймала посаду першого заступника голови ДПС.
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Ключові факти
- Згідно із розпорядженням, на Карнаух обовʼязки Голови Державної податкової служби покладені тимчасово – до призначення голови ДПС.
- Леся Карнаух на державній службі працює з 2004 року. З липня 2018 року по травень 2023 року, зокрема, обіймала посаду заступника керівника апарату у Рахунковій палаті України.
- З липня 2023 року і до призначення у Державну податкову службу України була заступником голови Київської обласної державної адміністрації.
- У січні 2025-го вона стала заступницею голови ДПС Руслана Кравченка, а у травні – першим заступником голови.
Контекст
17 червня Верховна Рада дала згоду на призначення генеральним прокурором України попереднього очільника ДПС Руслана Кравченка.
21 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кравченка генпрокурором. Чи зможе Кравченко змінити роботу генпрокуратури та вибудувати незалежність органу – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.
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