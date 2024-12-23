У Курській області вбито та поранено понад 3000 північнокорейських військових, є ризик відправки нових солдатів і техніки – Зеленський

У Курській області кількість убитих і поранених північнокорейських солдатів перевищила 3000 осіб, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками проведеної Ставки верховного головнокомандувача.

Ключові факти

Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо фронту та районів проведення Курської операції.

Президент повідомив, що є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї. Зеленський анонсував «відчутні відповіді» на це.

За попередніми даними, кількість вбитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3000 осіб.

Контекст

Наприкінці жовтня цього року до Курської області прибуло близько 11 000 північнокорейських солдатів, які були інтегровані до підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ Росії. Розвідувальні служби США та України підтверджують ці дані, інформація про втрати серед військових КНДР раніше була відсутня.

Наприкінці листопада КНДР поставила Росії близько 50 самохідних гаубиць «Коксан» калібру 170 мм і 20 реактивних систем залпового вогню калібру 240 мм. Разом із технікою прибули й технічні фахівці, адже ці системи є нетиповими для російської армії, і їх обслуговування вимагає спеціальної підготовки.

Північна Корея отримала від Росії таке необхідне їй паливо та фінансування для нарощування виробничого і військового потенціалу.

11 грудня президент США Джо Байден схвалив новий меморандум із національної безпеки перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому, який може послужити дорожньою картою для нової адміністрації в протистоянні зростаючій співпраці між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та Росією.