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Завод-виробник замінить близько 24 000 неякісних мін за свій рахунок – Сметанін

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Із останніх партій у 54 120 мін близько 24 000 бракованих мін будуть замінені коштом заводу-виробника, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. За його словами, це питання 6 грудня обговорили у Верховній Раді.

Йдеться про партію мін, на які раніше скаржилися військові через їхню погану якість: міни розпадалися в руках, не вилітали з міномета або не вибухали.

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Ключові факти

  • Станом на зараз військовими зафіксовано 417 випадків нештатного спрацювання 120-мм мін. Це викладено у звітах, що надійшли від військових частин.
  • З останніх партій підлягають заміні близько 24 000 мін. 
  • «Заміна мін буде здійснена безкоштовно для військових – за рахунок заводу-виробника», – додав міністр.
  • Станом на сьогодні відкрито два кримінальних провадження, тривають слідчі дії та внутрішні перевірки.
  • «Як висновок із ситуації, що склалася, – на всіх виробництвах посилено контроль за якістю як ввезеної продукції, так і виготовленої», – заявив Сметанін, додавши, що всього оборонні підприємства України з початку 2024 року поставили до Сил оборони мільйони артилерійських і мінометних снарядів. 

Контекст

Після серії скарг і публікацій у ЗМІ Міноборони організувало нараду, відкликало партію зі 100 000 мін та ініціювало перевірку заводу-виробника. Виробництво нових мін і їх відправка військовим займуть ще два–три місяці.

26 листопада стало відомо, що військовослужбовці скаржилися на міни, які розпадаються в руках, промахуються, не вилітають з міномета або не вибухають. Журналіст Юрій Ніколов повідомив, що була відкликана партія зі 100 000 мін, а нові снаряди будуть готові лише через два–три місяці.

28 листопада Міністерство стратегічних галузей промисловості повідомило, що з партії в 54 000 мін, щодо яких виникли підозри, підлягає поверненню близько 24 000.

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