Завод-виробник замінить близько 24 000 неякісних мін за свій рахунок – Сметанін

Із останніх партій у 54 120 мін близько 24 000 бракованих мін будуть замінені коштом заводу-виробника, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. За його словами, це питання 6 грудня обговорили у Верховній Раді.

Йдеться про партію мін, на які раніше скаржилися військові через їхню погану якість: міни розпадалися в руках, не вилітали з міномета або не вибухали.