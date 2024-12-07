Дмитро Басов з березня 2022-го є зв’язківцем Нацгвардії. Але продовжує бути CEO Portmone. Як йому вдається поєднувати ці ролі?

Дмитро Басов керує сервісом онлайн-платежів Portmone чотири роки. Майже три чверті цього часу він поєднує роль CEO з військовою службою. Чого його навчила армія і які навички використовуватиме у бізнесі? Реальність виявилася не такою натхненною

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Я ніколи не хотів служити. Але є непорушні принципи. Тому з початком повномасштабної війни пішов до військкомату. «Ви нам потрібні», – почув я, попри чергу з добровольців, яких відправляли чекати «до дзвінка».

Вплив армії

За два з половиною роки в Нацгвардії я спілкувався із багатьма мобілізованими. Виділив три їх категорії.

Люди, які знайшли себе в армії. Вони почали нове життя із зацікавленістю та ентузіазмом. Більшість уже контрактники й розглядають продовження служби після перемоги. Це актив, який армії дала війна. Він уже змінив її на краще.

Люди, які загубили себе в армії. Це мобілізовані з недостатньою мотивацією, хто не зміг адаптуватися. Цей сегмент підлеглих важкий для командирів. Бо немає пояснення, чому одні служать, можливо, зіпсували собі цивільну кар’єру, не можуть демобілізуватися, а їхні друзі-ухилянти переховуються або щось «порішали».

Люди, які намагаються триматися за свою цивільну сутність. Але хочуть зробити максимальний внесок. Вони прагнуть принести в армію найкращі практики з бізнесу, максимально позбутися армійщини. Я відношу себе до цієї категорії.

Є ще четверта категорія нецивільних мобілізованих. Це кадрові військові: були на пенсії або звільнені зі служби і повернулися до армії у 2022-му. Хтось із них зрозумів свою місію. Решта звільнилися, коли скоротили виплати.

Сміх крізь сльози

Чого мене навчила армія і що переніс би у бізнес? Відповім із двох кутів.

Коротка відповідь: армія у стані 2022 року нічого не могла дати людям із бізнес-середовища, що варто було б перенести в офіси.

Можна відповісти й із сумним гумором. Колеги мене жартома запитували: чого їм очікувати, коли я повернуся до офісу? Чи будуть шикування, ранкові перевірки, додаткові доповіді, чи впроваджу певну форму одягу?

Армія познайомила мене з купою журналів, книг обліку, актів, які цивільна людина на голову не натягне. Коли ж я частково це автоматизував і почав вести в електронному вигляді, мені сказали: треба на папері, заповнювати вручну.

В армійському документообігу форма важливіша за зміст. Вчасно надані за форматом, але сумнівні за якістю дані не викликають запитань. Правдиву ж інформацію радше не використають, бо не вписується в шаблон. Усі розуміють реальний стан справ, але документи відображають іншу картину – згідно з «керівними документами».

Не побажаю жодному бізнесу впроваджувати щось подібне.

На початку війни армії пощастило – вертикаль «паперової» армійської влади була дезорганізована. Лінійні командири могли приймати правильні рішення на власний розсуд, із мінімумом паперів. За пів року прокинулися «мастодонти», розповідали про аудити, перевірки, невідповідності.

Більшість із «керівних документів» радянських часів ще діє. Прикладами справжніх змін є цифрові сервіси «Армія+» і «Резерв+» та зміни у списанні БПЛА.

«Армія у стані 2022 року нічого не могла дати людям із бізнес-середовища, що варто було б перенести в офіси»

Поради мобілізованого CEO

Я вивів два важливі моменти, які дозволяють компанії працювати без «підрулювання».

Будувати автономні команди. Головна компонента – люди. Вмотивовані, з розумінням власних обов’язків і достатньою кваліфікацією.

Необхідний фактор – відчуття команди. На початку повномасштабного вторгнення співробітники Portmone підтримували та допомагали один одного. Завдяки цьому сервіс не зупинився ні на годину.

Чесно комунікувати з командою про реальні KPI. Тоді компанія рухається у правильному напрямку, навіть якщо керівник «випав» на якийсь час.

Але це працює на короткій дистанції. Має бути регулярний критичний аналіз цілей і проєктів. Це дає змогу уникнути ситуації, коли компанія починає рухатися за інерцією, попри зміни на ринку.

Без присутності керівника неможливий запуск великих проєктів. Це потребує залучення великих ресурсів і структурних змін у компанії. Тому Portmone цьогоріч запустить лише один великий проєкт, попри більший потенціал.