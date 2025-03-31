«У момент атаки у нас мав виступати Дмитро Кулеба». Росіяни зруйнували комплекс Bartolomeo у Дніпрі. Власник Валерій Шамотій розповів про суму збитків і чи буде відновлювати заклад 

Російські безпілотники 28 березня атакували Дніпро. Три «Шахеди» влучили у відпочинковий комплекс Bartolomeo, розташований на узбережжі Дніпра. Ресторан згорів повністю, а готель зазнав пошкоджень. Чи планує власник – бізнесмен Валерій Шамотій – відновлювати заклад
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Увечері 28 березня Дніпро опинився під масованою атакою російських дронів. Три з них поцілили в один із найбільших і популярних відпочинкових комплексів міста – Bartolomeo Best River Resort.
Комплекс займає площу 65 000 кв. м і включає три ресторани, готель, пляж і лазні. Заклад міг прийняти понад 2000 гостей і був місцем проведення івентів.
Bartolomeo належить корпорації Logos дніпровського бізнесмена Валерія Шамотія. Підприємець вже не вперше зазнає втрат через російську агресію: після окупації Криму у 2014 році продав виноробний бізнес Inkerman і переніс його до Нової Каховки на Херсонщину. У 2022 році місто опинилося під окупацією. Водночас його коньячний бренд «Таврія» продовжує працювати в Одесі.
У бліцінтервʼю Forbes Ukraine Валерій Шамотій розповів про наслідки атаки, вартість збитків і плани щодо відновлення.
Бесіду скорочено і відредаговано для зрозумілості.
Як відбулася атака?
Один дрон прицільно потрапив у ресторан, два інших вибухнули за близько 200 м від нього і впали у воду. Від одного з вибухів піднявся 20-метровий стовп диму.
Під час атаки я розмовляв із шеф-кухарем і почув у слухавці сильний вибух. Він одразу подумав, що щось впало. Потім я подзвонив брату, який перебував у Bartolomeo, і почув: «Тут усе горить». Я одразу поїхав до закладу.
Чи є постраждалі серед персоналу?
У закладі на той момент були і відвідувачі, і персонал, але ніхто не постраждав. Загалом у комплексі працює 300 людей.
Які наслідки від атаки?
Ресторан вигорів вщент – він був дерев’яний. Від закладу залишилися руїни. Разом із ним згорів корабель San Gabriel – ключова архітектурна домінанта комплексу.
Трохи постраждав і готельний комплекс на 80 номерів. Там вибило скління, балкони та маркізи. У мене є відчуття, що беспілотниками прицільно били по нашому комплексу.
Чому так вважаєте?
Я точно не знаю. Можу тільки здогадуватися. У той вечір 28 березня у ресторані планувалося зібрання бізнесменів з клубу Inspira. Запрошеним гостем був ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Захід перенесли в інше місце.
Які фінансові збитки через атаку?
У 2003 році, коли ми відкрили цей заклад, він коштував $10 млн. За багато років ця сума змінилася, відбулася індексація, вартість усіх матеріалів зросла.
Я вважаю, що якнайменше ми маємо вкласти $10 млн для відбудови закладу, але скільки становитиме кінцева ціна, складно сказати.
Коли почнете відбудову постраждалих об’єктів комплексу?
Під час війни я не бачу сенсу відновлювати ресторан.
Чому?
А для чого? Щоби знову прилетіло? Відновити, наприклад, корабель важко. Він був встановлений у 2003 році – з самого початку роботи Bartolomeo. Його робили унікальні хлопці. Я навіть не знаю, де знайти зараз таких спеціалістів.
Однак ми спроєктуємо нову будівлю: більш досконалу та сучасну. Але спробуємо знову створити щось особливе – не завжди це логічно і правильно.
Мій принцип – треба бути обʼєктом заздрощів, а не жалю. Не треба нас жаліти.
А що робитимете з постраждалим готелем?
Його можна відновити. Впевнений, він буде працювати. Питання: чи будуть ним користуватися люди? Але щось все одно будемо робити.
До літнього сезону створимо для людей доступ до інфраструктури: пляж, басейн. Люди мають відпочити і відновлюватися у цей жахливий час.
Насамперед працюватимуть спортивні майданчики. Для того щоб дніпряни підтримували здорове тіло і здоровий дух.
Що відбулося з вашою банкою збору на відновлення Bartolomeo?
Ініціативна група з відвідувачів закладу і співробітників вирішила відкрити банку на відновлення закладу. Я навіть цього не знав.
Побачив цей збір після «шухера», який здійнявся. Мене і Bartolomeo почали поливати брудом. Хтось виклав мій номер телефона у відкритий доступ, а хтось звʼязувався зі мною та пропонував «виправити негативну репутацію» за $15 000. Я таких одразу посилав.
Зрештою ми вирішили передати кошти у благодійний фонд Talented Ukraine.
А що це за фонд? І чому туди вирішили передати?
Це мій фонд, який я заснував у 2021 році для розвитку і підтримки потенціалу творчості молоді. Але він так і не запрацював за призначенням. З 2022 року він допомагає переселенцям і воїнам ЗСУ.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.