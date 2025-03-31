«У момент атаки у нас мав виступати Дмитро Кулеба». Росіяни зруйнували комплекс Bartolomeo у Дніпрі. Власник Валерій Шамотій розповів про суму збитків і чи буде відновлювати заклад 

Російські безпілотники 28 березня атакували Дніпро. Три «Шахеди» влучили у відпочинковий комплекс Bartolomeo, розташований на узбережжі Дніпра. Ресторан згорів повністю, а готель зазнав пошкоджень. Чи планує власник – бізнесмен Валерій Шамотій – відновлювати заклад

Увечері 28 березня Дніпро опинився під масованою атакою російських дронів. Три з них поцілили в один із найбільших і популярних відпочинкових комплексів міста – Bartolomeo Best River Resort.

Комплекс займає площу 65 000 кв. м і включає три ресторани, готель, пляж і лазні. Заклад міг прийняти понад 2000 гостей і був місцем проведення івентів.

Bartolomeo належить корпорації Logos дніпровського бізнесмена Валерія Шамотія. Підприємець вже не вперше зазнає втрат через російську агресію: після окупації Криму у 2014 році продав виноробний бізнес Inkerman і переніс його до Нової Каховки на Херсонщину. У 2022 році місто опинилося під окупацією. Водночас його коньячний бренд «Таврія» продовжує працювати в Одесі.

У бліцінтервʼю Forbes Ukraine Валерій Шамотій розповів про наслідки атаки, вартість збитків і плани щодо відновлення.

Бесіду скорочено і відредаговано для зрозумілості.

Як відбулася атака?

Один дрон прицільно потрапив у ресторан, два інших вибухнули за близько 200 м від нього і впали у воду. Від одного з вибухів піднявся 20-метровий стовп диму.

Під час атаки я розмовляв із шеф-кухарем і почув у слухавці сильний вибух. Він одразу подумав, що щось впало. Потім я подзвонив брату, який перебував у Bartolomeo, і почув: «Тут усе горить». Я одразу поїхав до закладу.

Чи є постраждалі серед персоналу?

У закладі на той момент були і відвідувачі, і персонал, але ніхто не постраждав. Загалом у комплексі працює 300 людей.

Які наслідки від атаки?

Ресторан вигорів вщент – він був дерев’яний. Від закладу залишилися руїни. Разом із ним згорів корабель San Gabriel – ключова архітектурна домінанта комплексу.

Трохи постраждав і готельний комплекс на 80 номерів. Там вибило скління, балкони та маркізи. У мене є відчуття, що беспілотниками прицільно били по нашому комплексу.

Чому так вважаєте?

Я точно не знаю. Можу тільки здогадуватися. У той вечір 28 березня у ресторані планувалося зібрання бізнесменів з клубу Inspira. Запрошеним гостем був ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Захід перенесли в інше місце.

Які фінансові збитки через атаку?

У 2003 році, коли ми відкрили цей заклад, він коштував $10 млн. За багато років ця сума змінилася, відбулася індексація, вартість усіх матеріалів зросла.

Я вважаю, що якнайменше ми маємо вкласти $10 млн для відбудови закладу, але скільки становитиме кінцева ціна, складно сказати.

Разом із рестораном Bartolomeo згорів корабель San Gabriel – ключова архітектурна домінанта комплексу Фото Getty Images

Коли почнете відбудову постраждалих об’єктів комплексу?

Під час війни я не бачу сенсу відновлювати ресторан.

Чому?

А для чого? Щоби знову прилетіло? Відновити, наприклад, корабель важко. Він був встановлений у 2003 році – з самого початку роботи Bartolomeo. Його робили унікальні хлопці. Я навіть не знаю, де знайти зараз таких спеціалістів.

Однак ми спроєктуємо нову будівлю: більш досконалу та сучасну. Але спробуємо знову створити щось особливе – не завжди це логічно і правильно.

Мій принцип – треба бути обʼєктом заздрощів, а не жалю. Не треба нас жаліти.

А що робитимете з постраждалим готелем?

Його можна відновити. Впевнений, він буде працювати. Питання: чи будуть ним користуватися люди? Але щось все одно будемо робити.

До літнього сезону створимо для людей доступ до інфраструктури: пляж, басейн. Люди мають відпочити і відновлюватися у цей жахливий час.

Насамперед працюватимуть спортивні майданчики. Для того щоб дніпряни підтримували здорове тіло і здоровий дух.

Що відбулося з вашою банкою збору на відновлення Bartolomeo?

Ініціативна група з відвідувачів закладу і співробітників вирішила відкрити банку на відновлення закладу. Я навіть цього не знав.

Побачив цей збір після «шухера», який здійнявся. Мене і Bartolomeo почали поливати брудом. Хтось виклав мій номер телефона у відкритий доступ, а хтось звʼязувався зі мною та пропонував «виправити негативну репутацію» за $15 000. Я таких одразу посилав.

Зрештою ми вирішили передати кошти у благодійний фонд Talented Ukraine.

А що це за фонд? І чому туди вирішили передати?

Це мій фонд, який я заснував у 2021 році для розвитку і підтримки потенціалу творчості молоді. Але він так і не запрацював за призначенням. З 2022 року він допомагає переселенцям і воїнам ЗСУ.