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«У планах – побудувати готельний холдинг». Микола Кміть – про конфлікт навколо «Моршинської», ризики виходу на ринки ЄС та найважливіші якості в бізнесі. Інтерв’ю

Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes
Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

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Кміть, IDS /надано пресслужбою

Микола Кміть Фото надано пресслужбою

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Бізнесмен Микола Кміть став гостем чергового випуску «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine. Що він думає про націоналізацію IDS, які проєкти готує і які ризики бачить в інтеграції в європейський ринок?

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Уродженець Бучача Микола Кміть, 58, побудував один із найпопулярніших брендів води «Моршинська» і одну з найпотужніших компаній країни – IDS Group. На початку 2010-х її вартість перевищувала $500 млн. 

Після продажу частки в IDS підприємець створив бренд сиру «Мукко», в партнерстві з Тарасом Кицмеєм (SoftServe) відкрив готельно-оздоровчий комплекс «Святий Шарбель» у Моршині та недавно інвестував у гірськолижний курорт «Плай» на Львівщині.

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