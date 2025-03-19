«У планах – побудувати готельний холдинг». Микола Кміть – про конфлікт навколо «Моршинської», ризики виходу на ринки ЄС та найважливіші якості в бізнесі. Інтерв’ю

Бізнесмен Микола Кміть став гостем чергового випуску «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine. Що він думає про націоналізацію IDS, які проєкти готує і які ризики бачить в інтеграції в європейський ринок?

Уродженець Бучача Микола Кміть, 58, побудував один із найпопулярніших брендів води «Моршинська» і одну з найпотужніших компаній країни – IDS Group. На початку 2010-х її вартість перевищувала $500 млн.

Після продажу частки в IDS підприємець створив бренд сиру «Мукко», в партнерстві з Тарасом Кицмеєм (SoftServe) відкрив готельно-оздоровчий комплекс «Святий Шарбель» у Моршині та недавно інвестував у гірськолижний курорт «Плай» на Львівщині.