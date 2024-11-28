Запозичення не було. Всеукраїнська рекламна коаліція опублікувала висновок щодо конфлікту між МХП та агенцією Vandog Agency

Всеукраїнська рекламна коаліція закінчила дослідження конфлікту між компанією МХП та креативною агенцією Vandog Agency. Висновок було опублікувано 28 листопада. «Стверджувати, що МХП створили ролик виключно на основі ідеї, запропонованої Vandog, не можна», – йдеться у вердикті ВРК.

«Тендерна пропозиція Vandog не є новою у світі реклами, а тому не можна стверджувати, що МХП створили ролик виключно на основі ідеї, запропонованої Vandog». – вердикт ВРК. Фото скріншот з рекламного ролика Наша Ряба

Ключові факти

У дослідженні ВРК зокрема спиралась на 7 статтю Закону України «Про авторське право та суміжні права». За ним, охороні підлягають усі оригінальні твори – але не ідеї, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені та проілюстровані у творі, йдеться у висновку ВРК. У якості прикладу експерти коаліції наводять ідею «Мадонни з дитиною», яку використано у тисячах робот митців. «Правовому захисту підлягає кожен твір (втілення), а не ідея, наскільки інноваційною чи традиційною вона не була б», – додається у дослідженні.

Реклама курячих гомілок «Наша Ряба», навколо якої виник конфлікт між компанією МХП та агенцією Vandog Agency

Vandog Agency звинувачувала МХП у тому, що компанія нібито використала ідею агенції із зображенням плинності часу – від доісторичного періоду до сучасності. «На нашу думку, тендерна пропозиція Vandog із зображенням епох не є новою у світі реклами, а тому не можна стверджувати, що МХП створили ролик виключно на основі ідеї, запропонованої Vandog». – резюмує ВРК.

Коаліція наводить приклади серії інших рекламних роликів, що використовує прийом «плинності часу». До нього звертались бренди Heinz, Peugeot, Monoprix та інші.

Реклама мережі магазинів Monoprix, що використовує прийом «стріли часу»

ВРК звертає увагу на «некоректне оголошення та проведення МХП публічного тендеру на створення креативної ідеї для рекламного ролику». Зокрема, учасники тендеру не знали, що у ньому бере участь внутрішня команда компанії, яка була присутньою на презентації інших учасників. Інше зауваження до компанії – комунікація із затримкою та нечіткою аргументацією.

Працюючи над вердиктом, ВРК вивчили матеріали внутрішнього листування МХП, рекламний ролик «Нашої ряби» та розроблену Vandog пропозицію для тендеру, оголошеного МХП.

Проблема, на яку звертають увагу ВРК: предмет тендерів на рекламному ринку – це ідеї, які не охороняються авторським правом. «Нагальним є формування в Україні галузевої культури проведення креативних тендерів на платній основі для всіх учасників тендерів включно з тими, чиї ідеї не було прийнято», – пропонують рішення ВРК.

МХП вже відкоригувала процедуру проведення креативних тендерів, йдеться у офіційному повідомленні компанії. Відтепер всі тендери на креативні ідеї будуть оплачувані, а внутрішню креативну команду перевели в іншу адміністративну вертикаль, щоб унеможливити конфлікт інтересів.

До експертної групи увійшли генеральний директор ВРК Максим Лазебник, членкиня Наглядової Ради ВРК Олена Андрієнко та президент адвокатської фірми «Грамацький і партнери» Ернест Грамацький.

Контекст

25 жовтня засновниця агенції Vandog Agency Ірина Метньова опублікувала на Facebook пост, у якому звинуватила компанію МХП у крадіжці ідеї реклами гомілок «Наша Ряба». За цим постом, Vandog взяли участь у тендері, оголошеному МХП, але компанія відхилила їхні ідеї, посилаючись зокрема на те, що вони здались замовнику «надто традиційними». У ролику, що вийшов після тендеру, Метньова побачила паралелі із креативними ідеями, що пропонувала її агенція.

У відповідь на звинувачення МХП звернулась за консультацією до експертної групи ВРК.

Поки ВРК розглядала звернення, МХП та Vandog Agency завершили медіаційну процедуру. Сторони визначили, що не мають одна до одної жодних претензій щодо захисту ділової репутації та використання обʼєктів права інтелектуальної власності, а також у них відсутні відповідні претензії до посадових осіб одне одного.