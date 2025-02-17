Засновник Prom.ua Микола Палієнко інвестував $50 000 у британський стартап RICH

Микола Палієнко, засновник маркетплейсу Prom.ua та групи продуктових IT-компаній Tabula Rasa, профінансував стартап RICH на $50 000. Про це повідомила пресслужба стартапу.

Ключові факти

Британський RICH з українським корінням створює платформу для перевірки автентичності наукових статей, досліджень тощо, застосовуючи блокчейн та штучний інтелект.

«У часи, коли все більше процесів відбувається онлайн, захист даних стає критичним, — цитується у пресрелізі Микола Палієнко. — Платформа RICH забезпечує новий рівень захисту інтелектуальної власності, що виключає можливість плагіату чи крадіжки наукових результатів».

Для цього стартап присвоює кожному фрагменту даних токен, що містить часові мітки, інформацію про авторів та інші метадані.

Rich займається залученням посівного раунду інвестицій у розмірі £1 млн.

У його планах — масштабування в США, Великобританії, Канаді, ЄС та співпраця Агентством передових оборонних дослідницьких проєктів США, Національним науковим фондом тощо.

Контекст

RICH (Research Integrity Chain) запустився у Лондоні у січні 2024-го. Серед засновників – серійні українські IT-підприємці Дмитро Шестаков, Андрій Матюхін, та Андрій Афонін. Вони також засновники сертифікаційної платформи CER.Live, кіберкомпанії Haken тощо.

Микола Палієнко — співзасновник IT-компанії EVO, що створила маркетплейс Prom.ua. Також команда розробила сервіс цифрових рішень для бізнесу «Вчасно» й інтернет-майданчики для проведення державних та комерційних торгів та аукціонів Zakupki.Prom й Аукціони.Prom.

У 2018-му EVO обʼєдналася із маркетплейсом Rozetka. У 2023-му від EVO-Rozetka відокремилась нова компанія Tabula Rasa, куди увійшли проєкти «Вчасно», Zakupki.Prom тощо. Компанію очолив Палієнко. Керівником EVO став Денис Горовий – співзасновник EVO й CEO Prom.ua.