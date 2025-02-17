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Засновник Prom.ua Микола Палієнко інвестував $50 000 у британський стартап RICH

Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes

1 хв читання

Микола Палієнко, засновник маркетплейсу Prom.ua та групи продуктових IT-компаній Tabula Rasa, профінансував стартап RICH на $50 000. Про це повідомила пресслужба стартапу.

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Ключові факти

  • Британський RICH з українським корінням створює платформу для перевірки автентичності наукових статей, досліджень тощо, застосовуючи блокчейн та штучний інтелект.
  • «У часи, коли все більше процесів відбувається онлайн, захист даних стає критичним, — цитується у пресрелізі Микола Палієнко. — Платформа RICH забезпечує новий рівень захисту інтелектуальної власності, що виключає можливість плагіату чи крадіжки наукових результатів».
  • Для цього стартап присвоює кожному фрагменту даних токен, що містить часові мітки, інформацію про авторів та інші метадані.
  • Rich займається залученням посівного раунду інвестицій у розмірі £1 млн.
  • У його планах — масштабування в США, Великобританії, Канаді, ЄС та співпраця Агентством передових оборонних дослідницьких проєктів США, Національним науковим фондом тощо.

Контекст

RICH (Research Integrity Chain) запустився у Лондоні у січні 2024-го. Серед засновників – серійні українські IT-підприємці Дмитро Шестаков, Андрій Матюхін, та Андрій Афонін. Вони також засновники сертифікаційної платформи CER.Live, кіберкомпанії Haken тощо.

Микола Палієнко — співзасновник IT-компанії EVO, що створила маркетплейс Prom.ua. Також команда розробила сервіс цифрових рішень для бізнесу «Вчасно» й інтернет-майданчики для проведення державних та комерційних торгів та аукціонів Zakupki.Prom й Аукціони.Prom.

У 2018-му EVO обʼєдналася із маркетплейсом Rozetka. У 2023-му від EVO-Rozetka відокремилась нова компанія Tabula Rasa, куди увійшли проєкти «Вчасно», Zakupki.Prom тощо. Компанію очолив Палієнко. Керівником EVO став Денис Горовий – співзасновник EVO й CEO Prom.ua.  

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