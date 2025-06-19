Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру п’ятьом учасникам групи, які нібито причетні до привласнення державних коштів, виділених на будівництво водогону після підриву Каховської ГЕС, повідомила пресслужба 19 червня. Офіс генпрокурора не називає компанію, проте наведені дані свідчать, що йдеться про компанію «Автомагістраль-Південь».

Ключові факти

Серед підозрюваних – власник та представник однієї з найбільших шляхобудівних компаній в Україні, а також інженерно-технічні працівники підконтрольних підприємств. Їм інкримінують заволодіння чужим майном, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Офіс генпрокурора не вказує назву компанії, але напередодні обшуки відбулися в офісі «Автомагістраль-Південь», яка є компанією-підрядником будівництва водогону до Кривого Рогу.

За версією слідства, в процесі виконання договору на будівництво водогону річка «Інгулець – Південне водосховище» для водозабезпечення Кривого Рогу, представники компанії закуповували будівельні матеріали через підконтрольні фірми. Вони нібито постачались головному підряднику вже з переплатою понад 40% від ринкової вартості.

Слідчі стверджують, що «для імітації законності» підозрювані готували комерційні пропозиції зі штучно завищеними цінами, які в подальшому включали до звітності та актів виконаних робіт. Такі «розрахунки» закладалися ще на етапі формування кошторису.

За висновками експертів, загальна сума збитків становить понад 240 млн грн.

Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора Попередній слайд Наступний слайд

В ході проведення обшуків у офісах компаній та за місцями проживання підозрюваних вилучили документацію, техніку та інші носії інформації, які начебто підтверджують вчинення злочину. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Кривий Ріг залишився без води у червні 2023 року. Після підриву Каховської ГЕС вода з Дніпра припинила надходити у Південне водосховище, з якого місто забезпечувалось водою.

Найближча до міста вода була у річці Інгулець, але це декілька десятків кілометрів. «Автомагістраль-Південь» за декілька місяців у тестовому режимі запустила першу частину водогону, перекинувши води Інгульця до каналу, який наповнює Південне водосховище. На повну потужність водогін запрацював на початку літа 2024 року.

18 червня компанія повідомила про обшуки та заявила про «замовну інформаційну атаку» на проєкт магістрального водогону «Інгулець – Південне водосховище». Компанія називає магістральний водогін «Інгулець – Південне водосховище» взірцевим об’єктом і заявляє, що всі умови контракту виконала і «жодної гривні держава не переплатила»