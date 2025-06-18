Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України проводить слідчі дії в офісах компанії «Автомагістраль-Південь» та вдома у працівників. Про це компанія заявила у Facebook 18 червня.
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Ключові факти
- Компанія наголосила, що 16 червня, напередодні обшуків, нібито відбулась «замовна інформаційна атака» на проєкт магістрального водогону «Інгулець – Південне водосховище». Компанія називає що магістральний водогін «Інгулець – Південне водосховище» взірцевим об’єктом і заявляє, що всі умови контракту виконала і «жодної гривні держава не переплатила»
- «Це був «розігрів» перед силовими діями – вже сьогодні у офісах компанії та вдома у працівників розпочались масштабні «маски-шоу», – повідомляє «Автомагістраль-Південь», додавши, що ДСР Нацполіції до компанії приходить не вперше.
- За останні вісім місяців працівники Департаменту приходили до приміщень компанії, вилучали документацію, носії інформації, оргтехніку.
- «Всі вісім місяців нас шантажували та погрожували: пропонували віддати бізнес, вийти з ринку, щоб уникнути проблем. Від таких «пропозицій» ми відмовились. Як наслідок, зазнали чергової брутальної атаки», – заявила компанія.
- «Автомагістраль-Південь» вважає, що замовником тиску на компанію є «один з прямих конкурентів», а виконавцями називає «його партнерів із силових структур».
- Компанія наголошує, що внаслідок дій проти компанії: зупиняться будівництва ліній фортифікації на Донеччині (Добропілля), припиниться відновлення військової логістики, евакуаційних маршрутів, зупиняться роботи із захисту об’єктів енергетики, зірвуться міжнародні контракти по будівництву автошляхів на західному кордоні України і будуть втрачені 3000 робочих місць.
Контекст
Кривий Ріг залишився без води у червні 2023 року. Після підриву Каховської ГЕС вода з Дніпра припинила надходити у Південне водосховище, з якого місто забезпечувалось водою.
Найближча до міста вода була у річці Інгулець, але це декілька десятків кілометрів. «Автомагістраль-Південь» за декілька місяців у тестовому режимі запустила першу частину водогону, перекинувши води Інгульця до каналу, який наповнює Південне водосховище. На повну потужність водогін запрацював на початку літа 2024 року.
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