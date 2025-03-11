Українські дрони вразили Московський НПЗ та інші стратегічні обʼєкти РФ – Генштаб ЗСУ

У ніч проти 11 березня українські військові здійснили масштабну атаку на стратегічні об’єкти на території Росії, які вона використовує для війни проти України. Ударів зазнали, зокрема, Московська та Орловська області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Деталі

Було уражено виробничі потужності Московського нафтопереробного заводу, який щорічно здатний переробляти до 11 млн тонн нафти та забезпечує близько 40-50% потреб Москви у дизельному паливі та бензині.

Вибухи пролунали біля лінійно-виробничої диспетчерської станції «Стальной конь» в Орловській області. Цей обʼєкт контролює технологічні процеси нафтопроводу «Дружба» і є ключовим елементом для постачання нафти на морський термінал порту Усть-Луга в Ленінградській області.

Операцію проводили підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони України у тісній взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Зазначається, що російська ППО, намагаючись відбити атаку, завдала пошкоджень низці об’єктів цивільної інфраструктури.

Контекст

Раніше Міноборони РФ повідомило, що нібито знищило 337 безпілотників над десятьма регіонами, назвавши це наймасштабнішою атакою з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, у Московській області збили 91 дрон, у Курській – 126, у Брянській – 38, у Бєлгородській – 25, у Рязанській – 22, у Калузькій – 10, у Липецькій та Орловській – по 8, у Воронезькій – 6, а в Нижегородській – 3. Внаслідок удару є постраждалі.

За час повномасштабної війни десятки російських НПЗ постраждали від ударів Сил оборони України. Хоча переробка нафти в РФ упала до найнижчого рівня за 12 років, доходи від експорту нафти та нафтопродуктів зросли на 2%. Які об’єкти нафтової інфраструктури Росії зазнали ударів, які наслідки цих атак і що прогнозується на 2025 рік? Читайте у матеріалі Forbes.