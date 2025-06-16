Президент США Дональд Трамп заявив, що виключати Росію з G8 було помилкою. Про це він повідомив журналістам, прибувши на саміт G7 у Канаді 16 травня. Росія була виключена з клуб найбільших економік після незаконної анексії Криму в 2014 році.

Ключові факти

«G7 раніше була G8. Барак Обама та людина на імʼя Трюдо не хотіли, щоб Росія була там, і я вважаю, що це була помилка, тому що, думаю, війни зараз би не було, якби Росія залишалася в групі. І війни б не було, якби Трамп був президентом чотири роки тому», – сказав Трамп.

Президент США вважає виключення Росії із G8 «великою помилкою».

«Ви витрачаєте стільки часу на обговорення Росії, а вона більше не сидить за столом переговорів, і це ускладнює життя», – наголосив Трамп.

Президент США заявив, що президента Росії начебто «дуже образився» після того, як його вигнали з G8 і «навіть не розмовляє з людьми, які його вигнали».

«Путін розмовляє зі мною. Він більше ні з ким не розмовляє. Він не хоче говорити, тому що він був дуже ображений, коли його викинули з G8», – сказав Трамп.

Контекст

Цьогоріч лідери G7 – США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії та Канади – обговорюватимуть торгівлю, штучний інтелект, енергетичну безпеку, лісові пожежі та глобальні конфлікти, зокрема в Україні й на Близькому Сході. До саміту долучиться президент України Володимир Зеленський.

На саміті G7 у Канаді Україна має намір обговорювати питання тиску на Росію, використання заморожених активів РФ, санкції і обмеження цін на російську нафту, заявив Зеленський 16 червня. Водночас під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Зеленський має намір обговорити оборонний пакет, який Україна готова купити.

Очікується, що лідери країн G7 на саміті в Канаді можуть не дійти згоди щодо спільного комюніке через позицію США, яка суперечить окремим пунктам, зокрема щодо війни Росії проти України. За даними Bloomberg, замість єдиного документа G7 може опублікувати окремі заяви за різними темами. Зазвичай комюніке є формальним підсумком самітів, демонструючи єдність і спільні принципи. Наприклад, торішнє комюніке на 36 сторінках містило зобов’язання підтримувати Україну, боротися зі змінами клімату та сприяти гендерній рівності.