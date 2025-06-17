Президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт «Великої сімки» (G7) у Канаді через ситуацію на Близькому Сході, повідомила представниця Білого дому Керолайн Левітт 16 червня. Сам президент пізніше заявив, що це не пов’язано з питанням припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

Ключові факти

«Через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп поїде сьогодні після вечері з главами держав», – написала Левітт у соцмережі X.

За її словами, президент Трамп «чудово» провів день на G7, навіть підписав велику торговельну угоду з Великою Британією та прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав те, що Трамп залишив саміт, позитивним кроком з огляду на мету домогтися припинення вогню на Близькому Сході.

Сам Трамп згодом заявив у своїй соцмережі Truth Social, що достроково покинув саміт не для того, щоб зайнятися припиненням вогню на Ближньому Сході, водночас розкритикувавши Макрона.

«Макрон помилково заявив, що я покинув саміт G7 в Канаді, щоб повернутися до Вашингтона і працювати над «припиненням вогню» між Ізраїлем та Іраном. Неправда! Він поняття не має, чому я зараз направляюсь у Вашингтон, але це точно не повʼязано з припиненням вогню. Це набагато більше за це. Навмисно чи ні, Еммануель завжди все плутає», – написав Трамп.

Фото: скрін Truth Social

На саміті «Великої сімки» президент США дав зрозуміти, що він не поспішає запроваджувати жорсткіші санкції проти Росії, відкинувши тиск з боку лідерів країн-союзників, які прагнуть зробити більше, щоб підштовхнути Москву до переговорів, пише Bloomberg. Президент США неодноразово заявляв, що розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії, але відмовився це зробити. На запитання, чому він все ще чекає, він відповів, що хоче побачити, «чи буде підписано угоду», і висловив стурбованість щодо того, як санкції вплинуть на США.

«Не забувайте, санкції коштують нам великих грошей. Коли я накладаю санкції на країну, яка обходиться США у великі гроші, величезні гроші, – сказав Трамп на саміті в Альберті, Канада. – Це не просто «давайте підпишемо документ», у якому йдеться про мільярди та мільярди доларів. Санкції – це не так просто. Це не просто вулиця з одностороннім рухом».

Європейські лідери підштовхнули Трампа до нових санкцій, стверджуючи, що це критично важливо, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна вести переговори, щоб покласти край війні в Україні. На запитання щодо європейських закликів до санкцій Трамп відповів: «Європа каже це, але вони ще цього не зробили. Давайте спершу подивимося, як вони це зроблять».

Країни «Великої сімки» висловили підтримку Ізраїлю у своїй спільній заяві, опублікованій увечері 16 червня, у ній Іран названий джерелом нестабільності на Близькому Сході, а лідери країн G7 закликали до більш широкої деескалації бойових дій у регіоні.

«Ми підтверджуємо, що Ізраїль має право на самооборону. Ми підтверджуємо нашу підтримку безпеки Ізраїлю, – йдеться у заяві лідерів G7. – Іран є головним джерелом регіональної нестабільності та терору». У ній також сказано, що G7 «ясно дала зрозуміти, що Іран ніколи не зможе мати ядерну зброю».

Контекст

Прибувши на саміт G7 у Канаді 16 червня, Трамп заявив, що виключати Росію з G8 було помилкою. Росія була виключена з клубу найбільших економік після незаконної анексії Криму в 2014 році. За словами президента США, «війни зараз би не було, якби Росія залишалася в групі».

Під час саміту лідери G7 – США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії та Канади – мали обговорювати торгівлю, штучний інтелект, енергетичну безпеку, лісові пожежі та глобальні конфлікти, зокрема в Україні й на Близькому Сході. До саміту долучиться президент України Володимир Зеленський.

На саміті G7 у Канаді Україна має намір обговорювати питання тиску на Росію, використання заморожених активів РФ, санкції й обмеження цін на російську нафту, заявив Зеленський 16 червня. Він розраховував на зустріч із Трампом, щоб обговорити оборонний пакет, який Україна готова купити у США.