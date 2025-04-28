Трамп вважає, що Зеленський готовий поступитися Кримом задля досягнення миру

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що президент України Володимир Зеленський може бути готовий поступитися Кримом заради миру. Про це пише Sky News 28 квітня.

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На запитання журналіста, чи готовий Зеленський відмовитися від претензій на Крим, Трамп відповів: «Я гадаю, що так».

«Це сталося 11 чи 12 років тому. Це було давно. Про це ніхто не згадував 12 років. Може, варто звернутися до Обами (екс-президент США Барак Обама), запитати в нього», – додав він.

Трамп також зазначив, що його зустріч із Зеленським у Ватикані була продуктивною.

«Він сказав, що йому потрібно більше зброї, але він говорить це вже три роки. Подивимося, що буде далі», – прокоментував президент США.

За словами Трампа, Зеленський став «спокійнішим» і демонструє більшу готовність до укладення мирної угоди.

Контект

26 квітня у Римі, перед церемонією прощання з Папою Франциском, відбулася зустріч Трампа з Зеленським. Лідери поспілкувалися у Базиліці Святого Петра протягом приблизно 15 хвилин і домовилися продовжити діалог. У Білому домі охарактеризували переговори як «дуже продуктивні».

Зеленський назвав зустріч із Трампом «дуже символічною» та такою, що може стати «історичною». Зокрема, обговорювалося питання повного припинення вогню. Це була перша особиста зустріч лідерів після їхньої суперечки в Овальному кабінеті у лютому.