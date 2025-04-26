«Один на один встигли обговорити багато». Зеленський озвучив теми переговорів із Трампом (фото, відео)

Президент Володимир Зеленський назвав зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Римі «дуже символічною» і такою, що «має потенціал стати історичною». Про це він написав за підсумками розмови 26 квітня. Сторони, зокрема, обговорили повне припинення вогню.
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Ключові факти
- «Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни», – сказав він та оприлюднив фото.
- За його словами, це була «дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів».
- «Дякую, Президенте Дональде Трампе!», – додав він.
- За даними джерела «РБК-Україна», продовження зустрічі Зеленського і Трампа не було, «але головне вони обговорили». За словами співрозмовника, продовження зустрічі не було, тому що президент США все ж таки спланував так свій графік, щоб поїхати одразу по завершенню похорону Папи Франциска.
- Sky News пише, що Трамп повертається до США, але перед тим як вирушити до аеропорту, президент США зустрівся з премʼєр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Невідомо, чи зустрівся він знову з Зеленським після їхньої розмови у соборі Святого Петра вранці.
- Водночас Зеленський після церемонії прощання із Папою Римським зустрівся тет-а-тет із президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомив у соцмережі Х голова МЗС Андрій Сибіга. Вони обговорили продовження мирних зусиль.
Контекст
На площі Святого Петра у Римі відбувся похорон Папи Франциска, на який прибули 130 делегацій, зокрема 50 глав держав. На жалобну месу зібралися близько 200 000 осіб, у тому числі 220 кардиналів та близько 750 єпископів та священиків. Папу Франциска поховають не в соборі Святого Петра, а в церкві Святої Діви Марії в центрі Рима, під надгробком, на якому буде написано лише його імʼя.
Похорон знаменує початок девʼятиденної офіційної жалоби, після якої до 135 кардиналів у віці до 80 років, які мають право бути обраними, зберуться у Ватикані на таємний конклав для вибору нового Папи.
Зеленський перед церемонією прощання зустрівся із Трампом. Президенти поговорили у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори, наразі команди працюють над організацією продовження зустрічі. В Білому домі назвали розмову Зеленського і Трампа «дуже продуктивною».
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