«Один на один встигли обговорити багато». Зеленський озвучив теми переговорів із Трампом (фото, відео)

Президент Володимир Зеленський назвав зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Римі «дуже символічною» і такою, що «має потенціал стати історичною». Про це він написав за підсумками розмови 26 квітня. Сторони, зокрема, обговорили повне припинення вогню.

Ключові факти

«Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни», – сказав він та оприлюднив фото.

За його словами, це була «дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів».

«Дякую, Президенте Дональде Трампе!», – додав він.

За даними джерела «РБК-Україна», продовження зустрічі Зеленського і Трампа не було, «але головне вони обговорили». За словами співрозмовника, продовження зустрічі не було, тому що президент США все ж таки спланував так свій графік, щоб поїхати одразу по завершенню похорону Папи Франциска.

Sky News пише, що Трамп повертається до США, але перед тим як вирушити до аеропорту, президент США зустрівся з премʼєр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Невідомо, чи зустрівся він знову з Зеленським після їхньої розмови у соборі Святого Петра вранці.

Водночас Зеленський після церемонії прощання із Папою Римським зустрівся тет-а-тет із президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомив у соцмережі Х голова МЗС Андрій Сибіга. Вони обговорили продовження мирних зусиль.

Контекст

На площі Святого Петра у Римі відбувся похорон Папи Франциска, на який прибули 130 делегацій, зокрема 50 глав держав. На жалобну месу зібралися близько 200 000 осіб, у тому числі 220 кардиналів та близько 750 єпископів та священиків. Папу Франциска поховають не в соборі Святого Петра, а в церкві Святої Діви Марії в центрі Рима, під надгробком, на якому буде написано лише його імʼя.

Похорон знаменує початок девʼятиденної офіційної жалоби, після якої до 135 кардиналів у віці до 80 років, які мають право бути обраними, зберуться у Ватикані на таємний конклав для вибору нового Папи.

Зеленський перед церемонією прощання зустрівся із Трампом. Президенти поговорили у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори, наразі команди працюють над організацією продовження зустрічі. В Білому домі назвали розмову Зеленського і Трампа «дуже продуктивною».