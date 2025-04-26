«Можливо, він не хоче зупинити війну». Трамп пригрозив Путіну санкціями через продовження обстрілів України

У президента РФ Володимира Путіна не було жодних причин для того, щоб протягом останніх кількох днів продовжувати обстріли України, написав президент США Дональд Трамп у Truth Social 26 квітня. Він припустив, що Путін «можливо не хоче зупинити війну».

Ключові факти

«У Путіна не було жодних причин для того, щоб протягом останніх кількох днів стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах. Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну, він просто грає зі мною, і з ним треба боротися по-іншому, за допомогою «Банківських» або «Вторинних санкцій»?», — написав Трамп.

Також президент США знову розкриктикував своїх попередників Джо Байдена та Барака Обаму. «Я просто намагаюся прибрати безлад, який залишили мені Обама і Байден», – заявив він.

За його словами, війна Росії проти України це нібито «війна Байдена», яка була «програшною з першого дня».

Контекст

У ніч на 24 квітня Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну та Київ, використовуючи безпілотники, ракети й стратегічну авіацію. Внаслідок обстрілу у столиці, за офіційними даними, загинули девʼять людей, ще 63 дістали поранення, серед них шестеро дітей.

26 квітня Трамп зустрівся із Зеленським перед церемонією прощання із Папою Франциском у Римі. Президенти поговорили у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори. В Білому домі назвали розмову Зеленського і Трампа «дуже продуктивною».

Сам Зеленський назвав зустріч із президентом США «дуже символічною» і такою, що «має потенціал стати історичною». Сторони, зокрема, обговорили повне припинення вогню. Це була перша особиста зустріч президентів з моменту ​​суперечки в Овальному кабінеті в лютому.