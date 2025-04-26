«Можливо, він не хоче зупинити війну». Трамп пригрозив Путіну санкціями через продовження обстрілів України

У президента РФ Володимира Путіна не було жодних причин для того, щоб протягом останніх кількох днів продовжувати обстріли України, написав президент США Дональд Трамп у Truth Social 26 квітня. Він припустив, що Путін «можливо не хоче зупинити війну».
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Ключові факти
- «У Путіна не було жодних причин для того, щоб протягом останніх кількох днів стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах. Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну, він просто грає зі мною, і з ним треба боротися по-іншому, за допомогою «Банківських» або «Вторинних санкцій»?», — написав Трамп.
- Також президент США знову розкриктикував своїх попередників Джо Байдена та Барака Обаму. «Я просто намагаюся прибрати безлад, який залишили мені Обама і Байден», – заявив він.
- За його словами, війна Росії проти України це нібито «війна Байдена», яка була «програшною з першого дня».
Контекст
У ніч на 24 квітня Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну та Київ, використовуючи безпілотники, ракети й стратегічну авіацію. Внаслідок обстрілу у столиці, за офіційними даними, загинули девʼять людей, ще 63 дістали поранення, серед них шестеро дітей.
26 квітня Трамп зустрівся із Зеленським перед церемонією прощання із Папою Франциском у Римі. Президенти поговорили у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори. В Білому домі назвали розмову Зеленського і Трампа «дуже продуктивною».
Сам Зеленський назвав зустріч із президентом США «дуже символічною» і такою, що «має потенціал стати історичною». Сторони, зокрема, обговорили повне припинення вогню. Це була перша особиста зустріч президентів з моменту суперечки в Овальному кабінеті в лютому.
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