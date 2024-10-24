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Зеленский на Ставке поручил готовить внутренний План усиления Украины (обновлено)

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки 24 октября поручил членам подготовить внутренний План усиления Украины. Об этом говорится в сообщении президента в Telegram-канале.

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Подробности

  • «Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты», – подчеркнул Зеленский.
  • Он уточнил, что это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей.
  • За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО.

Прямой язык

«Этот внутренний План усиления будет гарантировать Украине также и единство. Когда работаешь ради государства, чувствуешь, что ты с государством, с миллионами людей, которые хотят, чтобы Украина победила. И так должно быть», – заявил Владимир Зеленский.

Контекст

О том, что Зеленский готовит еще один План победы – внутренний, ранее сообщила BBC Украина.

16 октября президент Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, состоящий из пяти пунктов и трех тайных приложений.

17 октября во время Саммита ЕС он представил этот документ западным партнерам. После саммита Зеленский сообщил, что 18 лидеров комментировали его план, и большинство высказывались в его поддержку. Глава государства назвал свой разговор с лидерами ЕС очень продуктивным.

Что предлагает партнерам Украина и могут ли эти предложения сработать на практике, читайте в материале Forbes Ukraine.

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