Зеленський доручив команді готувати внутрішній план перемоги – BBC Україна

Президент України Володимир Зеленський готує ще один план перемоги – внутрішній. Про це пише BBC Україна з посиланням на джерела в українській владі. За задумом президента, документ передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

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Зеленський доручив органам влади розробити пропозиції для внутрішнього плану дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни. Ця ініціатива не є альтернативою плану перемоги українського президента, зазначило видання.

Йдеться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень у багатьох сферах – ВПК, обороні, економіці, соціальній політиці та інших, сказали виданню кілька співрозмовників у владі.

Джерела в команді Зеленського кажуть, що президент уже дав доручення стосовно розробки цього плану. Його мають підготувати і представити українцям до кінця року.

«Мета – зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни», – пояснив співрозмовник.

Контекст

16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків.

17 жовтня під час Саміту ЄС він представив цей документ західним партнерам. Після саміту Зеленський повідомив, що 18 лідерів коментували його план і більшість висловлювалися на його підтримку. Голова держави назвав свою розмову з лідерами ЄС дуже продуктивною.

Що пропонує партнерам Україна та чи можуть ці пропозиції спрацювати на практиці, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.