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Теракти в Нью-Йорку та Новому Орлеані: десятки загиблих та поранених. Що відомо

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У ніч на 1 січня в Новому Орлеані вантажівка на високій швидкості вʼїхала в натовп людей, після чого водій вийшов з автомобіля та почав стріляти. Внаслідок нападу загинули 10 осіб, стрільця було ліквідовано. На ранок 2 січня стало відомо, що кількість жертв теракту в Новому Орлеані зросла до 15 осіб, повідомляє CNN. У ніч на 2 січня в Нью-Йорку сталася масова стрілянина біля нічного клубу Amazura, в результаті якої щонайменше десятеро людей зазнали поранень, повідомляє ABC7 New York.

Деталі 

Теракт у Новому Орлеані

  • 1 січня невідомий на пікапі вʼїхав у натовп у Новому Орлеані. Внаслідок цього загинули 15 людей, ще близько 30 осіб отримали поранення. Інцидент кваліфіковано як теракт. За даними ФБР, нападником виявився 42-річний громадянин США, мешканець Техасу Шамсуд-Дін Джаббар. Після того, як він вʼїхав у натовп, він вийшов з автомобіля і відкрив вогонь, а поліція ліквідувала його відповідним вогнем.
  • В автомобілі нападника знайшли саморобну вибухівку та прапор «Ісламської держави». За словами президента США Джо Байдена, за кілька годин до нападу Джаббар опублікував у соціальних мережах відео, в яких заявив, що його надихнуло ІГІЛ і це пробудило в ньому бажання вбивати.
  • Через добу після теракту в Новому Орлеані біля входу в готель Trump International Hotel у Лас-Вегасі вибухнув електропікап Cybertruck. Водій загинув, а семеро перехожих
  • отримали незначні травми. Влада США розслідує можливу звʼязок вибуху Cybertruck з терактом у Новому Орлеані, зазначив Байден.
Теракти в Нью-Йорку та Новому Орлеані: десятки загиблих та поранених. Що відомо /Фото 1

Місце теракту у Новому Орлеані. Фото: Getty Images

Теракти в Нью-Йорку та Новому Орлеані: десятки загиблих та поранених. Що відомо /Фото 2

Місце теракту у Новому Орлеані. Фото: Getty Images

Getty Images

Місце теракту у Новому Орлеані. Фото: Getty Images Фото Getty Images

Теракти в Нью-Йорку та Новому Орлеані: десятки загиблих та поранених. Що відомо /Фото 3

Місце теракту у Новому Орлеані. Фото: Getty Images

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Теракт у Нью-Йорку

  • Близько 23:20 за місцевим часом близько 80 осіб стояли в черзі на вхід до нічного клубу, коли до них підійшли двоє або троє підозрюваних і відкрили вогонь по натовпу, пише AMNY
  • В ту ніч у клубі Amazura проходила приватна вечірка, присвячена одному з членів міської банди, вбитому в жовтні минулого року. Внаслідок масової стрілянини постраждали не менше 11 осіб, повідомляє портал The Gateway Pundit. Постраждалих доставили до місцевих лікарень, зокрема в Дитячий медичний центр Коена. За словами джерела New York Post, жоден з постраждалих не перебуває в критичному стані.
  • На місце події приїхали кілька підрозділів поліції. Підозрюваним вдалося втекти на сірому автомобілі марки Infiniti, який оголошено в розшук, повідомляє New York Daily News. У квітні 2024 року біля клубу Amazura вже стався інцидент зі стріляниною, в результаті якого постраждали двоє людей.

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