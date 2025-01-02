Теракти в Нью-Йорку та Новому Орлеані: десятки загиблих та поранених. Що відомо

У ніч на 1 січня в Новому Орлеані вантажівка на високій швидкості вʼїхала в натовп людей, після чого водій вийшов з автомобіля та почав стріляти. Внаслідок нападу загинули 10 осіб, стрільця було ліквідовано. На ранок 2 січня стало відомо, що кількість жертв теракту в Новому Орлеані зросла до 15 осіб, повідомляє CNN. У ніч на 2 січня в Нью-Йорку сталася масова стрілянина біля нічного клубу Amazura, в результаті якої щонайменше десятеро людей зазнали поранень, повідомляє ABC7 New York.