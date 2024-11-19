Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Безпека ведення бізнесу, підтримка підприємництва та виробників. Що містить економічна частина Плану стійкості від Зеленського

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

1 хв читання

Економічна частина Плану внутрішньої стійкості України від президента Володимира Зеленського містить пункти про безпеку ведення бізнесу, підтримку українського підприємництва, локалізацію виробництв в Україні. Про це Forbes Ukraine повідомили два джерела, знайомі із текстом Плану. Зеленський представив його у Верховній Раді 19 листопада.

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Ключові факти

  • План стійкості України містить 10 головних пунктів: Єдність, Фронт, Зброя, Гроші, Енергетика, Безпека, Громади, Людський капітал, Культурний суверенітет та Політика героїв.
  • В економічній частині плану містяться положення щодо підтримки українського підприємництва, локалізації та виробництва в Україні. 
  • Пропонується реформувати державні закупівлі таким чином, щоб зміцнювати українського виробника.
  • У Плані стійкості йдеться про безпеку ведення бізнесу та зниження тиску від всіх державних інституцій. 
  • Документ містить пункт про «чесність у відносинах між державою і бізнесом». 
  • Автори Плану очікують, що дерегуляція і захист свободи підприємництва сприятимуть економічному зростанню.

Контекст

Президент Володимир Зеленський на засіданні Верховної Ради 16 жовтня представив пункти пропонованого ним «Плану перемоги» України у війні з Росією. Він складається з п’яти публічних пунктів і кількох засекречених додатків. За словами президента, першим пунктом є запрошення України до НАТО.

14 листопада у вечірньому зверненні президент повідомив, що Україна активно працює над реалізацією внутрішнього «Плану стійкості», який оприлюднять вже наступного тижня. Він зазначив, що план складається із 10 пунктів і стосуватиметься, зокрема, безпеки, енергетики, зброї українського виробництва та співпраці з партнерами.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні