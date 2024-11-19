Безпека ведення бізнесу, підтримка підприємництва та виробників. Що містить економічна частина Плану стійкості від Зеленського

Економічна частина Плану внутрішньої стійкості України від президента Володимира Зеленського містить пункти про безпеку ведення бізнесу, підтримку українського підприємництва, локалізацію виробництв в Україні. Про це Forbes Ukraine повідомили два джерела, знайомі із текстом Плану. Зеленський представив його у Верховній Раді 19 листопада.

Ключові факти

План стійкості України містить 10 головних пунктів: Єдність, Фронт, Зброя, Гроші, Енергетика, Безпека, Громади, Людський капітал, Культурний суверенітет та Політика героїв.

В економічній частині плану містяться положення щодо підтримки українського підприємництва, локалізації та виробництва в Україні.

Пропонується реформувати державні закупівлі таким чином, щоб зміцнювати українського виробника.

У Плані стійкості йдеться про безпеку ведення бізнесу та зниження тиску від всіх державних інституцій.

Документ містить пункт про «чесність у відносинах між державою і бізнесом».

Автори Плану очікують, що дерегуляція і захист свободи підприємництва сприятимуть економічному зростанню.

Контекст

Президент Володимир Зеленський на засіданні Верховної Ради 16 жовтня представив пункти пропонованого ним «Плану перемоги» України у війні з Росією. Він складається з п’яти публічних пунктів і кількох засекречених додатків. За словами президента, першим пунктом є запрошення України до НАТО.

14 листопада у вечірньому зверненні президент повідомив, що Україна активно працює над реалізацією внутрішнього «Плану стійкості», який оприлюднять вже наступного тижня. Він зазначив, що план складається із 10 пунктів і стосуватиметься, зокрема, безпеки, енергетики, зброї українського виробництва та співпраці з партнерами.