Зеленський призначив новим начальником Генштабу ЗСУ морпіха Андрія Гнатова

Президент Володимир Зеленський своїм указом від 16 березня призначив генерал-майора Андрія Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України замість Анатолія Баргилевича. Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ. До цього Гнатов обіймав посаду заступника начальника Генштабу.

Деталі

Перед Гнатовим стоїть завдання підвищити ефективність управління військами, зокрема у процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, а також прискорити ухвалення й реалізацію рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрема увага приділятиметься інтеграції бойового досвіду у планування та управління військовими операціями.

Попередній начальник Генштабу, генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони. Його основні обов’язки – контроль за реформами в армії, перевірка дотримання законодавства та ухвалених рішень у системі Міноборони.

Хто такий Андрій Гнатов

45-річний Андрій Гнатов – офіцер із досвідом у морській піхоті.

Закінчив Харківський інститут танкових військ (2001).

Очолював штаб 36-ї окремої бригади морської піхоти (2016–2018), пізніше став її командиром (2018–2021).

Обіймав посади у військах оперативного командування «Південь» та керував обороною Одеського напрямку (»Приморʼя»).

Навесні 2023 року керував обороною Бахмута.

У 2024 році очолив війська оперативного командування «Схід», а з червня 2024-го по лютий 2025-го був командувачем Об’єднаних сил ЗСУ та оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

З 26 лютого 2025 року – заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Звання бригадного генерала отримав 17 червня 2022 року, а генерал-майора – 24 серпня 2024 року. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (2020) та Хрестом бойових заслуг (2022).

У травні 2024 року російський суд «заочно засудив» Гнатова до 28 років ув’язнення за нібито «воєнні злочини», що є частиною інформаційної війни Кремля проти українських військових.

Контекст

Анатолій Баргилевич, якого вважають близьким до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, очолив Генштаб 9 березня 2024 року, замінивши Сергія Шапталу, соратника Валерія Залужного. Його призначення відбулося після зміни головнокомандувача ЗСУ – тоді президент Зеленський звільнив Залужного, а на його місце призначив Сирського.