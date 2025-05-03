Зеленський про «перемир’я» Путіна, переговори з Трампом та угоду про надра. Головне зі спілкування з журналістами

Президент України Володимир Зеленський назвав пропозицію президента РФ Володимира Путіна про триденне перемир’я на 9 травня «театральною постановкою», спрямованою на створення ілюзії виходу Росії з ізоляції. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, пише «Інтерфакс-Україна».
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- Зеленський підтримав ідею безумовного припинення вогню, запропоновану США, але наголосив, що триденне перемир’я неможливе для серйозних домовленостей. «Ми готові до припинення вогню з будь-якої дати, навіть із 7 травня, але на 30 днів. Без якісного моніторингу тиша неможлива, порушення будуть», – зазначив він.
- За словами Зеленського, пропозиція Путіна про перемир’я – це спроба створити комфортну атмосферу для іноземних гостей на параді в Москві 9 травня. Він наголосив, що Україна не гарантуватиме безпеку делегацій у Росії, адже Москва може влаштувати провокації та звинуватити Київ.
- Зеленський додав, що деякі країни просять Україну забезпечити безпеку під час їхніх візитів до Росії, як і Росія звертається до інших країн під час візитів їхніх лідерів до України. «Ми поважаємо партнерів, зокрема Китай чи країни, які балансують у відносинах із Росією, але поводимося виважено», – додав він.
- Переговори з Трампом. Зеленський назвав зустріч із президентом США Дональдом Трампом 26 квітня у Ватикані «найкращою та найпредметнішою» з усіх попередніх. «Формат тет-а-тет створив правильну атмосферу. Після розмови Трамп, можливо, почав дивитися на ситуацію інакше», – сказав він.
- За словами Зеленського, він наголосив, що США можуть зробити внесок у інвестиційний фонд за угодою про копалини у вигляді систем протиповітряної оборони.
- «Угода щодо надр і фонд створюють можливості для захисту американських інвестицій. Зокрема, завдяки системам ППО ми зможемо захищати нашу землю та людей. Я запропонував, щоб внеском США були системи ППО, і вказав необхідну кількість. Президент США пообіцяв працювати над цим, адже це не безкоштовно. Також я наголосив на важливості доступу України до закупівлі американської зброї», – зазначив він.
- Підтримка США та ЄС. Зеленський висловив упевненість, що країни ЄС залишаться з Україною, навіть якщо США відійдуть від переговорів. «Навіть перший крок – припинення вогню – складний. Питання територій чи санкцій ще складніші. Але Європа буде поруч», – наголосив він.
- Ратифікація угоди з США. Зеленський сподівається, що Верховна Рада ратифікує угоду зі США. «Якщо хтось із депутатів не голосуватиме, це буде їхня проблема. Угода підготовлена професійно», – зазначив він.
- Гарантії безпеки. Зеленський розповів про два підходи до гарантій безпеки: великий іноземний контингент або менший контингент із «бекстопом» США, подібним до моделі захисту Ізраїлю. «Сильна армія України – головний елемент. Патрулювання та моніторинг також необхідні», – пояснив він. За його словами, партнери здебільшого не хочуть ризикувати військовою присутністю, але є винятки.
- Зеленський зазначив, що Трамп вважає угоду зі США частиною гарантій безпеки. «Якщо буде коаліція з американським бекстопом, це може бути форматом, схожим на захист за п’ятою статтею НАТО», – додав він.
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