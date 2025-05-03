Зеленський про «перемир’я» Путіна, переговори з Трампом та угоду про надра. Головне зі спілкування з журналістами

Президент України Володимир Зеленський назвав пропозицію президента РФ Володимира Путіна про триденне перемир’я на 9 травня «театральною постановкою», спрямованою на створення ілюзії виходу Росії з ізоляції. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, пише «Інтерфакс-Україна».