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Зеленський просить Верховну Раду погодити звільнення генпрокурора Костіна

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Андрій Костін /Getty Images

Андрій Костін Фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Андрія Костіна з посади Генерального прокурора, свідчить інформація на сайті парламенту.

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Деталі

  • Проєкт постанови про надання згоди на звільнення президентом Костіна з посади Генерального прокурора зареєстровано під номером №12153 від 28.10.2024.

Контекст

Зеленський 22 жовтня провів засідання РНБО, на якому розглядалася ситуація з МСЕК і зловживаннями посадовими особами при отриманні інвалідності. За результатами засідання президент видав указ і доручив премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади.

Генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку після засідання РНБО 22 жовтня. Костін зазначив, що на засіданні РНБО розглядалася «аморальна ситуація з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів». 

Генпрокурор вважає правильною позицію президента, що мають бути скасовані всі неправомірні рішення про надання інвалідностей, пенсійних та інших нарахувань, впроваджені чіткі законодавчі та організаційні зміни й персональна відповідальність. 

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