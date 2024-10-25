Уряд затвердив план протидії корупції у МСЕК. Рішення комісій перевірятимуть наступні три місяці

Кабінет міністрів затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на виконання рішень РНБО і президента, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Очікується, що у листопаді представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.
В Україні наразі є понад 350 МСЕК, у яких працює близько 1200 лікарів.
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Ключові факти
- За словами Шмигаля, медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.
- «Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки», – наголосив він.
- У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.
- Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат з інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів, додав премʼєр.
- МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на розгляд уряду законопроекти щодо комплексної реформи МСЕК.
Контекст
Президент Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання РНБО, на якому розглядалася ситуація з МСЕК і зловживаннями посадовими особами при отриманні інвалідності. За результатами засідання президент видав указ, що передбачає ліквідацію МСЕК, і доручив премʼєр-міністру розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади. Після засідання РНБО генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.
За матеріалами СБУ, у 2024 році про підозру повідомлено 64 посадовцям МСЕК, скасовано понад 4000 висновків про інвалідність, виданих на підставі фіктивних документів.
23 жовтня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що Центральну МСЕК планується ліквідувати до кінця цього тижня, а окремі юридичні особи МСЕК припинять свою діяльність з 1 січня 2025 року.
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