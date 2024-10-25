Уряд затвердив план протидії корупції у МСЕК. Рішення комісій перевірятимуть наступні три місяці

Кабінет міністрів затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на виконання рішень РНБО і президента, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Очікується, що у листопаді представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.

В Україні наразі є понад 350 МСЕК, у яких працює близько 1200 лікарів.