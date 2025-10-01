Група «Нафтогаз» підписала 20-річну кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком на €300 млн. Отриманого фінансування достатньо для покриття імпорту газу – потреба в додаткових кредитах закрита, заявив голова правління Сергій Корецький на пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Forbes. Компанія вже виконала до 97% урядового плану зі створення зимових резервів.

Деталі

За кошти від ЄІБ «Нафтогаз» зможе купити ще понад 600 млн кубометрів газу.

Станом на 1 жовтня, «Нафтогаз» на 95-97% виконав план уряд із накопичення газу, уточнив голова правління. Після отримання кредиту від ЄІБ потреба в залученні коштів на імпорт газу наразі закрита. Водночас у «Нафтогазі» повідомили, що до кінця року планують відкрити додаткові кредитні лінії – на випадок можливих російських атак на газовидобуток, які можуть призвести до гострої потреби в імпорті.

«ЄІБ зазвичай фінансує інвестиції. Те, що банк погодився профінансувати закупівлю газу – велика допомога ЄС», – сказав Корецький.

Кредит надано в межах програми підтримки енергетики України від ЄІБ і під гарантії Єврокомісії. «Нафтогаз» зобов’язався інвестувати еквівалентну суму в проєкти з відновлюваної енергетики та скорочення викидів.

Контекст

Через російські атаки «Нафтогаз» втратив 42% добового видобутку у 2025 році. Україна змушена імпортувати близько 6 млрд кубометрів газу – найбільший обсяг в історії країни. У квітні ЄБРР надав кредит на €270 млн «Нафтогазу» для закупівлі газу, у серпні домовились ще на €500 млн. Наприкінці липня «Нафтогаз» отримав два кредити по 4,7 млрд грн від Укргазбанку та ПриватБанку для закупівлі газу. Щоб пройти зиму без відключень і закупити достатньо газу, станом на серпень не вистачало якраз близько €300 млн.

13,2 млрд кубометрів газу – це запланований обсяг природного газу, який Україна має накопичити у своїх підземних сховищах до початку опалювального сезону 2025–2026 років. З цього обсягу приблизно 4,5 млрд кубометрів планується імпортувати, а решту – забезпечити власним видобутком. Ця мета встановлена для забезпечення енергетичної безпеки країни в умовах війни. Станом на 14 вересня 2025 року в українських ПСГ зберігалося 12,055 млрд куб. м природного газу.

«Нафтогаз» вже спрямував $2,5 млрд на закупівлю газу в межах підготовки до опалювального сезону, з яких $1 млрд – це власні кошти компанії, $1,5 млрд надали ЄБРР та інші міжнародні фінансові інституції, а також уряд Норвегії.