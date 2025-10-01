Група «Нафтогаз» підписала 20-річну кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком на €300 млн. Отриманого фінансування достатньо для покриття імпорту газу – потреба в додаткових кредитах закрита, заявив голова правління Сергій Корецький на пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Forbes. Компанія вже виконала до 97% урядового плану зі створення зимових резервів.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- За кошти від ЄІБ «Нафтогаз» зможе купити ще понад 600 млн кубометрів газу.
- Станом на 1 жовтня, «Нафтогаз» на 95-97% виконав план уряд із накопичення газу, уточнив голова правління. Після отримання кредиту від ЄІБ потреба в залученні коштів на імпорт газу наразі закрита. Водночас у «Нафтогазі» повідомили, що до кінця року планують відкрити додаткові кредитні лінії – на випадок можливих російських атак на газовидобуток, які можуть призвести до гострої потреби в імпорті.
- «ЄІБ зазвичай фінансує інвестиції. Те, що банк погодився профінансувати закупівлю газу – велика допомога ЄС», – сказав Корецький.
- Кредит надано в межах програми підтримки енергетики України від ЄІБ і під гарантії Єврокомісії. «Нафтогаз» зобов’язався інвестувати еквівалентну суму в проєкти з відновлюваної енергетики та скорочення викидів.
Контекст
Через російські атаки «Нафтогаз» втратив 42% добового видобутку у 2025 році. Україна змушена імпортувати близько 6 млрд кубометрів газу – найбільший обсяг в історії країни. У квітні ЄБРР надав кредит на €270 млн «Нафтогазу» для закупівлі газу, у серпні домовились ще на €500 млн. Наприкінці липня «Нафтогаз» отримав два кредити по 4,7 млрд грн від Укргазбанку та ПриватБанку для закупівлі газу. Щоб пройти зиму без відключень і закупити достатньо газу, станом на серпень не вистачало якраз близько €300 млн.
13,2 млрд кубометрів газу – це запланований обсяг природного газу, який Україна має накопичити у своїх підземних сховищах до початку опалювального сезону 2025–2026 років. З цього обсягу приблизно 4,5 млрд кубометрів планується імпортувати, а решту – забезпечити власним видобутком. Ця мета встановлена для забезпечення енергетичної безпеки країни в умовах війни. Станом на 14 вересня 2025 року в українських ПСГ зберігалося 12,055 млрд куб. м природного газу.
«Нафтогаз» вже спрямував $2,5 млрд на закупівлю газу в межах підготовки до опалювального сезону, з яких $1 млрд – це власні кошти компанії, $1,5 млрд надали ЄБРР та інші міжнародні фінансові інституції, а також уряд Норвегії.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.