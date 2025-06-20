Президент України Володимир Зеленський підписав указ №415/2025, яким затвердив санкції РНБО проти 56 фізичних і 55 юридичних осіб, причетних до загрози національній безпеці. Документ оприлюднено на сайті глави держави 20 червня.

Деталі

Санкції спрямовані проти осіб і компаній, які займаються виробництвом і постачанням дронів та їхніх комплектуючих, а також проти російських оборонних підприємств, зокрема тих, що діють на окупованих територіях України.

Серед підсанкційних російських компаній:

АТ «1019 Військовий ремонтний завод» – ремонт військової техніки.

АТ «Авіаційна промисловість» (АО «Авиапром») – виробництво та обслуговування авіатехніки.

АТ «Аероелєктромаш» – виготовлення електрообладнання для авіації.

АТ «Ейрбург» – виробництво авіаційних комплектуючих.

АТ «Ікар-Тех» (Ikar-Tech) – розробка та виробництво авіатехніки.

АТ «НВП «Аеросила» (NPP Aerosila JSC) – створення авіаційних гвинтів і енергетичних установок.

АТ «НДІ Гермес» (Research Institute «Hermes») – дослідження в оборонних технологіях та розробка спецобладнання.

Контекст

На саміті G7 у Канаді президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн посилити санкції проти Росії через її співпрацю з Іраном і Північною Кореєю. Він наголосив, що використання Росією іранських дронів Shahed і північнокорейських боєприпасів свідчить про недостатній рівень міжнародного тиску та солідарності.

Зеленський також заявив, що Росія підтримує іранську ядерну програму, що є доказом небезпеки об’єднання агресивних режимів.