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Зеленський затвердив санкції проти російських оборонних підприємств

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №415/2025, яким затвердив санкції РНБО проти 56 фізичних і 55 юридичних осіб, причетних до загрози національній безпеці. Документ оприлюднено на сайті глави держави 20 червня.

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Деталі 

  • Санкції спрямовані проти осіб і компаній, які займаються виробництвом і постачанням дронів та їхніх комплектуючих, а також проти російських оборонних підприємств, зокрема тих, що діють на окупованих територіях України.

Серед підсанкційних російських компаній:  

  • АТ «1019 Військовий ремонтний завод» – ремонт військової техніки.  
  • АТ «Авіаційна промисловість» (АО «Авиапром») – виробництво та обслуговування авіатехніки.  
  • АТ «Аероелєктромаш» – виготовлення електрообладнання для авіації.  
  • АТ «Ейрбург» – виробництво авіаційних комплектуючих.  
  • АТ «Ікар-Тех» (Ikar-Tech) – розробка та виробництво авіатехніки.  
  • АТ «НВП «Аеросила» (NPP Aerosila JSC) – створення авіаційних гвинтів і енергетичних установок.  
  • АТ «НДІ Гермес» (Research Institute «Hermes») – дослідження в оборонних технологіях та розробка спецобладнання.

Контекст 

На саміті G7 у Канаді президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн посилити санкції проти Росії через її співпрацю з Іраном і Північною Кореєю. Він наголосив, що використання Росією іранських дронів Shahed і північнокорейських боєприпасів свідчить про недостатній рівень міжнародного тиску та солідарності. 

Зеленський також заявив, що Росія підтримує іранську ядерну програму, що є доказом небезпеки об’єднання агресивних режимів.

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