Велика Британія розширила санкції проти Росії через її агресію в Україні. Про це йдеться у повідомленні британського уряду від 17 червня.

Деталі

Обмеження стосуються чотирьох фізичних осіб, шести організацій та 20 суден, включно з нафтовими танкерами, морськими компаніями та постачальниками електроніки для Росії.

Ці санкції спрямовані на осіб і структури, причетні до дестабілізації, підриву або загрози територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України, йдеться у повідомленні.

Контекст

9 травня Велика Британія запровадила масштабний пакет санкцій, спрямований проти 100 нафтових танкерів, що формують основу російського тіньового флоту. З початку 2024 року ці судна перевезли вантажі вартістю понад $24 млрд, створюючи загрозу для національної інфраструктури Великої Британії, Євроатлантичного регіону та екології, йдеться в офіційному повідомленні.

Крім обмежень на танкери, британська влада також планує протидіяти діяльності осіб, причетних до організації тіньового флоту.

«Росія становить серйозну загрозу нашій національній безпеці, тому ми докладемо всіх зусиль, щоб зупинити діяльність її тіньового флоту, позбавити російську військову машину нафтових доходів і захистити підводну інфраструктуру, критично важливу для нашого життя», – заявив прем’єр-міністр Кір Стармер.