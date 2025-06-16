На саміті G7 у Канаді Україна має намір обговорювати питання тиску на Росію, використання заморожених активів РФ, санкції і обмеження цін на російську нафту, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Відні 16 червня, пише «Інтерфакс-Україна».

Ключові факти

«Що стосується «Сімки»: для нас дуже важливо, який конкретний тиск ми можемо всі зробити, щоб зупинити Путіна, щоб він припинив вогонь, припинив війну. Ми будемо обговорювати заморожені активи російські з лідерами. Також будемо обговорювати санкції», – сказав Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Окрім того, за його словами, Україна має намір обговорити price-cup на нафту.

Водночас під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Зеленський має намір обговорити оборонний пакет, який Україна готова купити.

«Одне з питань, які я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі щодо оборонного пакету, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати, і я впевнений, що в нас буде така можливість…», – заявив Зеленський.

Контекст

Команди президентів України та США працюють над організацією зустрічі лідерів на саміті G7. Зеленський сподівається особисто обговорити питання санкцій із Трампом.

З 5 грудня 2022 року ціна морських поставок російської сирої нафти обмежена $60 за барель, а з 5 лютого 2023 року діють окремі ліміти для нафтопродуктів. Це частина санкцій, спрямованих на послаблення фінансової спроможності РФ у війні.

Компанії країн коаліції можуть надавати послуги транспортування, страхування, фінансування чи брокерства лише за умови, що нафта коштує не більше встановленого ліміту. Танкери, застраховані чи профінансовані G7 або ЄС, перевозять російську нафту лише за дотримання цієї межі.

Європейський союз та Велика Британія прагнуть знизити граничну ціну на продаж російської нафти, з $60 до $45 за барель, щоб чинити тиск на доходи Росії, водночас США виступають проти зниження цінової стелі.