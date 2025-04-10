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«Земельний банк» розпочав аукціони суборенди пасовищ та сіножатей. В яких областях доступні ділянки

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

ТОВ «Державний Земельний банк» оголосив старт аукціонів для суборенди пасовищ та сіножатей у девʼяти областях, повідомляє Фонд держмайна 10 квітня. Всі ділянки передаються в суборенду для розвитку тваринництва на 14 років.

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Ключові факти

  • Загалом в межах першого пулу «Земельного банку» буде виставлено 7475 га пасовищ та 2706 га сіножатей.
  • Ділянки для суборенди вже доступні у таких областях: Закарпатська, Харківська, Хмельницька, Сумська, Полтавська, Миколаївська, Київська, Житомирська та Дніпропетровська.
  • Найбільші площі пасовищ будуть представлені в Миколаївській області (1848 га) та Харківській області (1619 га). Водночас найбільше сіножатей буде запропоновано у Полтавській (531,15 га) та Сумській (467,96 га) областях.
  • Державні земельні ділянки вже доступні учасникам в системі Prozorro.Продажі.
  • Очікується, що суборенда створить нові можливості для фермерських господарств і агропідприємств, зацікавлених у розвитку тваринництва, а завдяки довготривалій суборенді аграрії зможуть планувати довгострокову діяльність, залучати інвестиції та стабільно розвивати тваринницький напрям.
  • «Це не просто земля – це інструмент виробництва, джерело кормів і спосіб знизити залежність від ринку. Через суборенду на 14 років аграрії впевнено зможуть інвестувати в поголів’я, техніку та модернізацію господарств», – заявив заступник голови Фонду державного майна Ігор Тимошенко.
  • Зазначається, що державна земля стає доступною для малого та середнього бізнесу. Старт аукціонів з суборенди пасовищ і сіножатей є першим кроком до сильного фермерства, до самозабезпечення й розвитку тваринницького потенціалу країни. 

Контекст

ФДМУ почав реалізацію проєкту «Земельний банк» у 2023 році. Ініціатива є одним із пріоритетів фонду на 2024-й. «Земельний банк» має відкрити аграріям доступ до ринку державних сільгоспземель через онлайн-аукціони в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

1 жовтня на платформі «Prozorro.Продажі» відбувся перший онлайн-аукціон із суборенди державних земель сільськогосподарського призначення. Першим лотом стала ділянка на понад 115 га у Вінницькій області, переможна ставка на її оренду сягнула понад 3 млн грн.

З 1 жовтня 2024 року – від старту проєкту «Земельний банк» – і до кінця 2024 року було проведено 266 успішних аукціонів, які охопили земельну площу 23 296 га. Ефект від суборенди земель за 2024 рік оцінюється у 757 млн грн щорічних надходжень.

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