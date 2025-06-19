Лояльність не виникає автоматично. 56% користувачів змінюють звички лише через реальну вигоду, а бали без пояснень та складні механіки – більше не працюють, йдеться в дослідженні компанії Devlight, проведеному у травні 2025-го. Аналітики пояснюють, як змінюється купівельна поведінка споживачів та як залучати нових користувачів у програми лояльності.
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Ключові факти
- Учасники опитування найчастіше користуються програмами лояльності у продуктових магазинах (89,8%), аптеках (73,5%) та fashion-сегменті (44,9%). Менше всього – в салонах краси і спортзалах (9%), закладах харчування (25%), на АЗС (27%).
- Кожен третій має три і більше програм, але лише частина з них викликає реальну лояльність.
- Головна причина відмови від реєстрації – усвідомлення, що покупка разова і додаток не знадобиться.
- Українці часто ігнорують програми лояльності, бо не бачать у них реальної вигоди. Найчастіше відлякує згоряння бонусів (55,8%) і заплутані правила конвертації балів. Споживачі не хочуть витрачати час якщо знижка – мізерна або не актуальна.
- Ще одна причина – відсутність персоналізації: користувачі не реагують на шаблонні акції, які не враховують їхні звички. Якщо програма не інтегрована в мобільний додаток і не дає миттєвого результату – вона швидко забувається.
- Майже 72% сподивачів приєднуються до програм лояльності заради миттєвої вигоди – подарунка або знижки на поточну покупку. 50% – купували більше товарів заради бонусів чи певної знижки.
- У 64% випадків вартість покупки була до 1000 грн, у 30% – до 5000 грн, ще 6% – вище 5000 грн.
- 73% споживачі змінювали звичний магазин або заклад заради програми лояльності. Понад 62% – вважають гейміфікацію важливою складовою лояльності, тоді як лише 7,6% стверджують, що для них це не має жодного значення.
- Серед основних брендів, що використовують гейміфікацію, респонденти найчастіше згадують «Сільпо», monobank, ПриватБанк, ПУМБ, Temu, EVA.
- Найбільше споживачів приваблює можливість отримати випадкову винагороду (89,8%), наявність статусів, що дають зростаючу вигоду, наприклад, знижку або кешбек (55,6%) і короткострокові челенджі з чіткою винагородою – їх хочуть 55,6% користувачів, але лише 34,7% реально стикалися з ними.
Контекст
У дослідженні взяли участь 512 респондентів з усієї України, йдеться у звіті Devlight. Компанія спеціалізується на розробці мобільних застосунків. Із 2016 року команда створила понад 120 цифрових продуктів, які щомісяця мають понад 11 млн активних користувачів.
«Щогодини банки-партнери випускають 55 банківських карток мережі «Епіцентр», – розповіла заступниця голови напряму комунікацій, реклами, звʼязків із громадськістю та ЗМІ «Епіцентру» Ірина Шинкаренко у червні. Торговельна мережа АТБ має партнерство з шістьма банками, лише з Raiffeisen Bank було випущено понад 1,3 млн карток. Мережа «Сільпо»використовує у своїй програмі лояльності фінансові послуги банку «Восток», що також входить до Fozzy Group.
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