Лояльність не виникає автоматично. 56% користувачів змінюють звички лише через реальну вигоду, а бали без пояснень та складні механіки – більше не працюють, йдеться в дослідженні компанії Devlight, проведеному у травні 2025-го. Аналітики пояснюють, як змінюється купівельна поведінка споживачів та як залучати нових користувачів у програми лояльності.