ЄБРР погіршив прогноз економічного зростання України на 2025 рік з 4,7% до 3,5%

Європейський банк реконструкції й розвитку (ЄБРР) переглянув у бік зниження прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 3,5% з 4,7%, очікуваних у вересневому прогнозі, йдеться у повідомленні банку. Фінустанова прогнозує зростання ВВП на 5% у 2026 році, якщо бойові дії буде припинено цього року.

Ключові факти

Економіка України, яка зросла на 3% у 2024 році, незважаючи на тиск повномасштабної війни Росії, за прогнозами, зросте на 3,5% у 2025 році і зміцниться до 5,0% у 2026 році за умови досягнення угоди про припинення бойових дій цього року, йдеться в опублікованому звіті.

У звіті за вересень минулого року прогнозувалсь зростання економіки на 4,7% у 2025 році.

Хоча Україна вступила у 2025 рік із зовнішнім фінансуванням, забезпеченим на рік, вона стикається із уповільненням економічного зростання та прискоренням інфляції через наслідки війни, пояснюється у звіті.

Реальне зростання ВВП помітно сповільнилося з більш ніж 5% у першій половині 2024 року до приблизно 2% у другій половині року; загальний показник ВВП за 2024 рік оцінюється у 3%.

Річна інфляція досягла 12% у грудні 2024 року і, ймовірно, залишиться на аналогічному рівні в першій половині 2025 року, перш ніж повернутись до однозначних чисел до кінця року.

Дефіцит бюджету України на 2025 рік прогнозується на рівні 19,4% ВВП і повністю профінансований за рахунок зовнішнього бюджетного фінансування у розмірі $38,4 млрд. Сюди входять $13,7 млрд від ЄС у рамках програми для України, $22 млрд від країн G7 на основі доходів від заморожених російських активів та $2,7 млрд від МВФ.

Негативні фактори, які вплинули на зростання у другій половині 2024 року, ймовірно, збережуться і у 2025 році, стверджує ЄБРР.

Водночас стійкість та адаптивність підприємств, чорноморський коридор, сильне стимулювання державного споживання та збільшення військових закупівель від вітчизняних підприємств, як очікується, підтримуватимуть економічне зростання.

Контекст

За підсумками 2024 року Міністерство економіки оцінює зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 3,6%, повідомила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко на засіданні парламентського економічного комітету 15 січня. Раніше вона озвучувала прогноз зростання ВВП на 4%.

За оцінкою Світового банку, зростання економіки України знизиться до 2% у 2025 році з 3,2% у 2024-му, якщо активні бойові дії продовжаться протягом року. Водночас зростання світової економіки у 2025 та 2026 роках становитиме 2,7 % – так само, як і у 2024 році.

НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2025 році до 3,6% з 4,3% у попередньому макропрогнозі, а інфляції – до 8,4% з 6,9%.