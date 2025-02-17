Зростання ВВП України у січні сповільнилося до 1,5% – Мінекономіки

Економіка України в січні 2025 року зросла на 1,5% в порівнянні з 1,7% у грудні. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки 17 лютого.

Деталі

Зростання ВВП у січні 2025 року сповільнилося через зменшення експорту. Однак високі бюджетні витрати допомогли компенсувати цей спад, зазначили в Мінекономіки.

Основними факторами зростання в Мінекономіки назвали відновлення критичної інфраструктури, ремонти доріг і будівництво житла та закупівлі вітчизняної продукції в оборонно-промисловому комплексі сприяли зростанню виробництва в машинобудуванні.

Переробна промисловість, внутрішня торгівля та будівництво продовжують показувати позитивні результати, йдеться у пресрелізі.

Водночас у сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через підвищення її собівартості.

Падіння зафіксоване у видобувній галузі та транспорті через зупинку шахт на лінії зіткнення та збої в постачанні електроенергії через ракетні удари, наголосили в Мінекономіки.

Контекст

У січні 2024 року Світовий банк прогнозував зростання ВВП України на 3,2% у 2024 році та 6,5% у 2025 році. У липні того ж року Україна була переведена у категорію країн з доходами вище середнього, з оцінкою доходу на рівні $5070 на особу. Раніше Україна належала до країн із доходом нижче середнього.

За підсумками 2024 року Мінекономіки оцінило зростання ВВП на 3,6%. Перший прогноз зростання становив 4%, як повідомила перша віцепремʼєрка Юлія Свириденко на засіданні парламентського економічного комітету 15 січня.

Згідно з даними Держстату, у третьому кварталі 2024 року темпи зростання реального ВВП зменшились до 2% порівняно з 3,7% у другому кварталі та 6,5% – у першому. Це стало несподіванкою для багатьох економістів. Водночас у жовтневому Інфляційному звіті НБУ підвищив оцінку зростання реального ВВП у третьому кварталі з 3,1% до 4%, що дозволило центробанку підвищити загальний прогноз зростання економіки України на 2024 рік з 3,7% до 4%. Детальніше про це – у розборі Forbes Ukraine.